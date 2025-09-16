米「ESPN」が週末のタイトルマッチを採点

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は14日、名古屋市のIGアリーナでムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を戦い、3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ち。「最大の強敵」を終始圧倒し、世界最多となる5度目の4団体同時防衛に成功した。米スポーツ専門局「ESPN」もこの戦いを高評価。KO勝ちではなかったものの「A-」と位置付けている。

序盤からジャブ、ボディーストレートを放ちながら、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶり。6回終盤には強烈な左ボディー3連発をお見舞いした。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」。最終12回まで全く隙を見せず、アフマダリエフを完封した。

この戦いを「日曜日の成績表：ナオヤ・イノウエ A-」と評した「ESPN」は「イノウエは『モンスター』になる必要はなかった」「その代わりに賢く戦い、アフマダリエフのパワーをかわしつつ、雷のようなボディブローを叩き込み、肉体的に強い相手を徐々に消耗させていった」と表現している。

さらに「イノウエはアフマダリエフとの試合で厳しい試練に直面するはずだったが、スピードと技術を駆使した戦略で相手を封じ込め、見事にその試練を乗り越えた」「ノックアウトにはほど遠かったものの、イノウエは試合のあらゆる局面でアフマダリエフを打ちのめし、恥をかかせた」と、実際には力の差が大きかったと見ているようだ。「イノウエは素晴らしかった。そして、KOしなくても相手に圧勝できるという事実は恐ろしい」と結論付けている。

また13日（日本時間14日）に米ラスベガスで行われた世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチでは、同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）をWBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）が3-0の判定で下した。同局はクロフォードに「A＋」と、先週末のバトルで最高評価を与えている。

体格差を克服するために「自身のレパートリーのほぼ全ての手段を駆使した」と評価し「卓越したフットワークを見せ、果敢なジャブでカネロのバランスを崩し、距離を詰めた状況ではカネロを圧倒し、頑強な顎の強さを見せつけ、チャンピオンを完全に試合から脱落させた」と伝えた。

さらに「38歳の誕生日を2週間後に控えた状態で戦ったのだ」「クロフォードの試合内容に弱点を見出すのはほぼ不可能であり、この歴代最高の選手との対戦での活躍は、彼がこの世代最高のファイターの一人としての地位を確固たるものにした」と絶賛している。



