¾®ÃÓ±É»Ò¡¢¡È°ì½ï¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤¿Ãç¡É²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤¿Ãç¡×¤È´Ø·¸À¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®ÃÓ¤Ïº£²ó¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¡ÖÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¸þ°æÍý¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¤È¶¦¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«ÀÎ¡Ä¤³¤ì¸À¤¦¤Æ¤¨¤¨¤Î¤«¤Ê¡Ä°ì½ï¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤¿Ãç¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾®ÃÓ¤â¡Ö¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
2¿Í¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¥¤¥±½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ü¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Æ®¤¦¥×¥í¥ì¥¹´ë²è¤Ç¶¦±é¡£²¬Â¼¤¬¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÈÂç½÷Í¥¡É¤È¿¶¤é¤ì¤¿¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª·ë²Ì¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¡¢º£¤Ç¤â¤¢¤ì¤ÏË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®ÃÓ¤Ïº£²ó¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¡ÖÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¸þ°æÍý¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¤È¶¦¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«ÀÎ¡Ä¤³¤ì¸À¤¦¤Æ¤¨¤¨¤Î¤«¤Ê¡Ä°ì½ï¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤¿Ãç¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾®ÃÓ¤â¡Ö¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£