ファミリーマート（東京都港区）が人気ホットスナック「ファミチキ」ファンに向けて、総額約2億円相当のグッズやお得なクーポンをプレゼントする新キャンペーン「ファミチキ あげあげ祭」を9月16日から期間限定で実施。

同キャンペーンは、「ファミチキ」（240円、以下、税込み）または「ファミチキ レッド」（248円）を購入すると、ホットスナックの揚げ物や焼きとり、総菜商品に使える「50円割引券（レシートクーポン）」が1枚もらえるほか、対象商品購入時に「ファミペイ」を提示すると、1個購入ごとにスタンプが付与され、抽選でオリジナルファミチキグッズなどが当たるキャンペーンにも参加できます。

キャンペーンの景品では「ファミチキ ピンバッジ」をはじめ、「ファミチキ ランチBOX」「ファミチキ イヤリング」「ファミチキ すね当て＆ソックス」「ファミチキ キャリーバッグ」などが用意されています。

また、ファミマオンラインで、ミニトートバッグやクッション、キーホルダー、メモ帳そして、総額3000円相当のクーポンが付いた「ファミチキお楽しみ袋」（3000円）、ハンドメイドラグで人気の「MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）」とコラボした「ファミチキルームシューズ」（7700円）や、実用性抜群の「ファミチキ モバイルバッテリー」（3980円）などが予約、抽選で販売。

サンリオの人気キャラクターとファミチキとのコラボ第2弾グッズ（各2480円）も登場。ファミチキの袋をイメージしたポーチが付いたハローキティ、シナモロール、クロミ、ハンギョドン、ウサハナのマスコットがラインアップされています。

クーポンとスタンプの配布期間、予約期間はは10月6日までです。