この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

上西一美「10年以上車間距離を空けても割り込まれたことがほぼない」独自理論に自信

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「車間距離を空けると割り込まれる？」 交通事故防止コンサルタントが検証映像で持論



交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「検証してみた 車間距離を空けたら割り込まれるのか⁉️ ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」で、長年議論されてきた“車間距離と割り込み”の関係について、自らの運転映像を交えて解説した。



動画冒頭で上西氏は「正直、自分の運転映像を公開するのは気が進まなかった」としながらも、「この映像から大切な話を伝えたい」として、自ら撮影したドライブレコーダー映像を公開した。



テーマは「車間距離を空けると割り込まれるのか」という疑問だ。上西氏は「普段40～50メートル程度を保ち、10年以上続けているが、割り込まれた経験はほぼない」と明言。大型車両では状況が異なる可能性を認めつつも、「一般車では車間距離が割り込みの要因にはならない」と断言した。



また、「前に車が入った場合に車間距離を取り直す必要があるのか」という問いに対しても、「入ってくる車は自分より速度が速く、自然と離れていく。わざわざ詰め直す必要はない」と解説。「車間距離を詰めるメリットはなく、むしろリスクしかない」と強調した。



さらに「速度は自己管理の基本。守らなければ事故時の過失責任は大きくなる」とし、自らも高速道路走行時は必ず速度を遵守していると明言。視聴者に対しても「事故を防ぐには、まず自分の意思で速度と車間をコントロールすることが大切」と呼びかけた。



動画の結びで上西氏は「車間距離を開けても割り込まれることはほとんどない。ぜひ強い意志で車間を保ってほしい」と再度訴え、交通安全意識の徹底を求めた。