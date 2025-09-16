「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、ブッキングリゾート<324A.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でブッキングＲは急伸。同社は前週末１２日取引終了後、今期から株主優待制度を新設すると発表した。毎年４月末時点で１００株以上を１年以上継続保有する株主を対象に、保有株数に応じて施設利用割引券や無料券抽選を実施する。初回のみ継続保有の条件は適用しない。



これが好感され連休明けの同社株はマドを開けて上昇。これを受けて買い予想数が増加したようだ。



