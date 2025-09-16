ABCテレビでは、KONAMIの大人気野球ゲーム“「パワフルプロ野球」シリーズ”の世界を初めてドラマ化 。

2025年9月26日（金）深夜0時24分（関西ローカル）より「パワプロドラマ2025ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」を放送する。

パワプロの世界の濃いキャラクターを表現する、追加キャストが一挙解禁！

鈴木福演じる主人公・西野の同僚であり、「○○やんす！」と一風変わった語尾で話す矢部明雄役は、「around 1/4」(2023年、ABCテレビ)、「BLドラマの主演になりました」シリーズ(2023、25年、テレビ朝日)などに出演しながら、2.5次元舞台など多ジャンルで活躍する 阿久津仁愛が務める。

©ABCテレビ

新人教育係のマドンナ的先輩の山咲花子役には、「○○な福岡女子」シリーズで T ikTokやYouTubeでも人気を集め、野球女子としても始球式やCMなどに出演している新谷あやか。

©ABCテレビ

主人公・西野と同じ会社で、人知れず西野に想いを募らせている姫野カレン役にはおぎのさな。おぎのは、連続テレビ小説「虎に翼」 (2024 年、 NHK) 、「御曹司に恋はムズすぎる」(2025年、フジテレビ系) など話題作に出演を続けている。

©ABCテレビ

西野のライバルである猪狩守の弟、猪狩進役は、アンニュイな魅力を放つ22歳の期待の新星、黒瀬南が演じる。

©ABCテレビ

突然西野の前に現れ、 オペを施す怪しげなドクター・ダイジョーブ博士役には、今野浩喜。今野は芸人としての背景を持ち、現在は俳優として映画・ドラマ等で活躍。近年の主な出演作品に、映画『ドールハウス』 (2025)、ドラマ『下町ロケット』シリーズ（ 2015、2018 年/TBS）、『僕たちがやりました』（2017/KTV）、連続テレビ小説『らんまん』 （2023/NHK）などがある。

©ABCテレビ

たこ焼き居酒屋・阿畑の店主で、ザ・関西人の阿畑やすしを演じるのは、俳優だけではなく、演出家・脚本家としても活躍する福田転球。

©ABCテレビ

西野のもとに突然現れ、じっと目を光らせる…神出鬼没の謎の男・影山秀路には岡田義徳。岡田は「木更津キャッツアイ」シリーズ (TBS)や「THE3名様」シリーズ (2005年～、フジテレビ)、映画「君の忘れ方」(2025年)などで重要な役どころを熱演している。

個性豊かなキャストが、パワプロの世界の強烈なキャラクターに挑む！

さらに、ドラマ本編映像とシーン写真を初公開！ TVerでぜひチェックを。

TVer：https://tver.jp/series/sr7356u1ra

【あらすじ】

今回の激戦の舞台は忙しない現代社会！ 主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1 年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲ら個性豊かな面々と出会う。昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが…。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる！

【番組情報】

「パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー 」

2025年9月26日（金）深夜0時24分～1時19分（関西ローカル）

★放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信

◆公式HP ◆

脚本：

辻皓平（ニッポンの社長）

