◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢トップの7位入賞を果たした。日本勢としては19年ドーハ大会7位の谷本観月以来、3大会ぶりの入賞となった。2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）が2時間31分15秒で13位、4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）は2時間35分37秒で28位だった。

レースは25キロ手前でケニア、エチオピア勢が一気にペースアップ。3番手を走っていた小林は一時11番手に後退したが、持ち味の“超高速ピッチ走法”で粘り強く順位を上げた。最後は帽子を取り。フィニッシュすると両手を突き上げた。

日本勢トップでゴールした小林は、先輩の佐藤、安藤をあたたかく迎えた。小林と和やかに談笑するあまり、佐藤がスポーツ飲料のポカリスエットを吹き出し、2人が笑いをこらえきれない場面もあった。安藤のゴール直後には、小林がタオルをかけ、抱き合って互いをたたえ合った。

日本勢選手のやりとりに、ネット上では「爆笑してポカリ吹いとった」「大爆笑の小林香菜選手 吹き出す佐藤早也伽選手」「走り終わった後の小林選手と佐藤選手の笑顔がめちゃくちゃ素敵」「最高だな！」「爆笑も可愛いかった」「選手同士の支え合う姿も尊い」「二人とも笑いが止まらないwww」「ポカリ吹き出しみんなで爆笑可愛すぎる」「ほっこり」「微笑ましい」などの書き込みが見られた。