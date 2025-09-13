3人剥がした齋藤俊輔のゴラッソで先制するも…J2首位の水戸、仙台とドローで4試合勝ちなし
[9.13 J2第29節 仙台 1-1 水戸 ユアスタ]
J2第29節が13日に行われ、ユアテックスタジアム仙台で対戦した6位ベガルタ仙台と首位水戸ホーリーホックは1-1で引き分けた。
先手を取ったのはアウェーの水戸。前半17分、U-20W杯メンバーのFW齋藤俊輔がペナルティエリア左脇でFW渡邉新太のパスを受け、3人に囲まれた状態から強引にボックス内へ切れ込む。そのまま右足を振り、強烈なシュートをゴール右隅に叩き込んだ。
齋藤は2試合ぶりとなる今季7得点目をマーク。前半は水戸が1-0のリードで折り返した。
対する仙台はチャンスを生かせない時間が続いたものの、後半28分に追い付く。左サイドのロングスローの流れから、右サイドのMF郷家友太が右足でクロスを供給。ニアのDF菅田真啓がヘディングで豪快に決め、今季2ゴール目を挙げた。
後半アディショナルタイム2分には仙台のFKからFW宮崎鴻が得点をアピールするも、味方のオフサイドで認められず、1-1でタイムアップ。仙台は2戦連続ドローで4試合負けなし(1勝3分)、水戸は3戦連続の引き分けで4試合勝ちなし(3分1敗)となった。
