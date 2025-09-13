「ちょっとまだ心の整理が…」２人退場で衝撃の５失点完敗。コンサ指揮官は無念さをにじませる「選手の頑張りとサポーターの想いに応えられなくて残念です」
９人で５失点。北海道コンサドーレ札幌は９月13日、J２第29節でいわきFCとホームで対戦。幸先良く先制に成功したが、２人の退場者を出すなど難しい戦いを強いられ、１−５で逆転負けを喫した。
試合後のフラッシュインタビューで、心境を問われた柴田慎吾監督は「ちょっとまだ心の整理が、っていうところなので。しっかり気持ちを落ち着かせて、映像を振り返って、一回、冷静になってから、ゲームを振り返りたい」と応じる。
数的不利でも、選手たちは最後まで懸命に戦い抜いた。
「そこに関しては、本当に選手を称えたい。あとは、こういう難しいなかでもサポーターの方々に、最後まで本当に熱い声援を送っていただいた。ただただ、選手の頑張りとサポーターの想いに応えられなくて、残念です」
２人の退場者のほか、累積警告で次節、出場停止になる選手がいる。次は20日に徳島ヴォルティスと敵地で相まみえる。
40歳の指揮官は「どのみち、厳しい戦いはずっと続くなかで、怪我と累積等で出られないシーンは出てくると思う」と動じない。「なかなかゲームに絡めていない選手も、練習ですごく良いパフォーマンスを発揮してくれています。チーム一丸となって、この状況を乗り越えたい」と力をこめた。
