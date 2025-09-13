「ちょっとまだ心の整理が…」２人退場で衝撃の５失点完敗。コンサ指揮官は無念さをにじませる「選手の頑張りとサポーターの想いに応えられなくて残念です」

「ちょっとまだ心の整理が…」２人退場で衝撃の５失点完敗。コンサ指揮官は無念さをにじませる「選手の頑張りとサポーターの想いに応えられなくて残念です」