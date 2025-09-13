½÷¿ÀÂç¶¶¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¶¶¤ÎÍó´³¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß±¿Å¾¼ê¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡ÄÉÕ¶á¤Î³¤¤Ç50ÂåÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì´ØÏ¢Ä´ºº¡¡Ä¹ºê»Ô
13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ä¹ºê¸©¤Î³¤¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤Î¾å¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Íó´³¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°3»þÁ°¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î½÷¿ÀÂç¶¶¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¶¶¤ÎÍó´³¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢±¿Å¾¼ê¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¶á¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤¬¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£