本日の日経平均株価は、米株高を受け、メモリー・電子部品関連を中心に買いが優勢となり、前週末比604円高の6万6934円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ [