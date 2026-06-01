プレミアリーグのアーセナルがアタッカーの獲得を検討しているようだ。『Mirror』によると、ターゲットは同リーグのアストン・ヴィラに所属するモーガン・ロジャーズ。ウェストブロムとマンチェスター・シティのユース出身で、頭角を現したのは23-24シーズンに所属したミドルズブラ。その後ヴィラに加わり、今季は公式戦55試合で14ゴール12アシストを記録。EL優勝に大きく貢献し、W杯に臨むイングランド代表のメンバーにも選ばれて