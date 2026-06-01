ライブ配信プラットフォームのTwitchが横長画面と縦長画面の同時配信機能をテスト中です。視聴者は同じ配信をPCやテレビでは横長画面、スマートフォンの縦持ち中は縦長画面で視聴できるようになります。Dual Format Streaming on Twitch (Beta)https://help.twitch.tv/s/article/dual-format-vertical-video?language=en_USCommunity First: Everything We Announced at TwitchCon Rotterdam 2026https://blog.twitch.tv/en/2026/0