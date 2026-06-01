『ジェーン・ドウの解剖』(16)、『ドラキュラ／デメテル号最期の航海』(23)のアンドレ・ウーヴレダル監督が手掛けるロードトリップ・ホラー『パッセンジャー』（原題：PASSENGER）が7月10日(金)より緊急公開されることが決定した。ウーヴレダル監督が「これまでの監督作で１番怖い」と自信を見せる本作は、ロードトリップを題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない悪夢を描いている。アメリカでは５月22日に公開されたばかり