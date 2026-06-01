【マクドナルド】ではご当地バーガーが、6月中旬までの期間限定で登場中。全てが新作とのことで、ランチに味わいながら、食べ比べを楽しむのも良さそうです。今回は@ftn_picsレポーターが絶賛するバーガーに加え、あわせてチェックしたいイチオシの新作バーガーもご紹介します。 気分がスカッとしそうな甘辛いソース入り！ @ftn_picsレポーターHaru