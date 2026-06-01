名実ともに６月相場入りとなった１日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６０４円高の６万６９３４円と続伸。取引開始前の２２５先物は弱かったが、ゲートが開いた途端にスタートダッシュ、前場中ごろには６万７０００円台に乗せ更に上値を指向する想定外の強調地合いとなった。高値警戒感も拭えず、ふとした拍子に利食い急ぎの動きに転じる銘柄も多くなっているが、これは当然かつ健全な動きである。それで