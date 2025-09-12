俳優の市村正親（76）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。顔面を負傷したことを明かした。

番組冒頭、司会の黒柳徹子から「とっても多忙な76歳」と紹介された市村は、今年1月から2月には「オペラ座の怪人」の10年後のミュージカル「ラブ・ネバー・ダイ」で怪人ファントム役、3月には「屋根の上のバイオリン弾き」のテヴィエ役で出演。週9回公演もこなしたというタフな毎日のため、休演日にはマッサージなどでメンテナンスをしていたが「その時に事件が起こっちゃった」と切り出した。

「結構自転車でウロウロする」という市村は、マッサージへ向かう途中、銀行に寄った際に転倒。「自転車を止めて降りようと、歩道に出ようとした瞬間に、やっぱり疲れてるからか、足がサドルに引っかかっちゃった」と打ち明けた。

そして「普通だったら受け身を取れたんだけど」と振り返り、周囲に自転車が並んでいたため手を付けず顔面から落下。「ただ、踊りをやってたもんだから、多少背筋が。モロに行かなくて」と、右目の上辺りだけで済んだと説明した。

しかしその後、食事中に「痛ぇなって腫れてきた」と告白。「それからどんどん時間が経つと、赤くなってきて内出血してた」といい、「それがどんどん下に落ちてきて、またファントムの顔になった」と、あざが広がり、顔の右半分が変色したことを明かした。

番組内で当時の写真が紹介されると、黒柳は「これウソじゃないの？ホントに？凄いわねぇ〜」と仰天。市村は「これ、屋根の上の本番をやった時ですよ。終わったらまたファントムやるの？ってみんなに言われて」と笑わせたが、あざをメークで隠しながら公演は続行。「3週間で何とか抜けましたね」と語っていた。