Café Kitsuné秋限定♡栗やさつまいもを味わう贅沢メニュー

ライフスタイルブランドMaison Kitsunéが手がける「Café Kitsuné」では、9月18日（木）から秋の限定メニューがスタート。青山・渋谷・大阪・福岡など各店舗でしか味わえない特別なスイーツや、栗やラフランスを使ったドリンクが登場します♡この季節ならではの旬の素材を堪能しながら、おしゃれなカフェタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

秋限定ドリンクで旬を感じて

マロンショコラシェイク

全国のCafé Kitsunéで楽しめるのが「マロンショコラシェイク」（イートイン\950/テイクアウト\850）。

渋皮栗のアイスとカカオ70%のチョコを合わせ、自家製マロンホイップを添えた濃厚な一杯です。

ゆずラフランスティー

さらに「ゆずラフランスティー」（イートイン\950/テイクアウト\850）は、ラフランスのピューレと和紅茶を合わせ、トップにゆずジンジャーフォームをのせた爽やかな味わい。

季節感あふれる2種類のドリンクで秋を満喫できます。

【ちいかわ×東京ばな奈】新デザインのバナナプリンケーキが池袋に登場♡

店舗ごとの限定スイーツも必見

キツネケーキ セサミ

定番人気のキツネ型ケーキが黒ごま仕立てになった「キツネケーキ セサミ」（青山・大阪・福岡、\750）は、黒ごまブリュレとムースにザクザク食感を重ねた濃厚な味わい。

マロンショコラ

タルトマロン

青山店では「マロンショコラ」（\900）、渋谷店では温かい栗タルトに塩バターキャラメルアイスをのせた「タルトマロン」（\1400）。

キツネドーナツ マロン

フレンチトースト スイートポテト

大阪店では「キツネドーナツ マロン」（\750）、福岡店では紅はるかを使った贅沢な「フレンチトースト スイートポテト」（\1600）が登場。それぞれの店舗で異なる秋の味覚を堪能できます♪

今だけのCafé Kitsuné秋メニューへ

「Café Kitsuné」の秋限定メニューは、旬の栗やさつまいも、ラフランスなどを使った贅沢なラインナップ。

各店舗ならではの個性豊かなスイーツとドリンクが揃い、大人の秋時間を彩ってくれます。

青山、渋谷、大阪、福岡と、それぞれの街でしか味わえない特別感も魅力♡おしゃれな空間で、心も満たされるカフェタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。