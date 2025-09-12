就任1年目の藤川球児監督が率いる阪神タイガースが史上最速でリーグ優勝した。貯金33、2位に17ゲーム差をつけての独走だった。優勝が決まった段階では、2位の巨人以下5球団がすべて勝率5割に満たないという異常事態に。このような状況を球界のご意見番で、巨人の名ショートとして第二期黄金時代を築いた広岡達朗氏（93）はどう見ているのか。

【写真】藤川阪神の優勝を支えた選手会長・中野拓夢を献身的に支える“3歳年上のインスタグラマー妻"

「勝率5割を切ったチームにはCS出場権を渡してはいけない。早急にルールの見直しを議論すべきだ。こんな制度を認めているコミッショナーは何もわかっていない」

広岡氏はそう言い切ったうえで、優勝した藤川監督の手腕についてこう評した。

「評論家が揃って”藤川監督が優秀だから優勝した”と持ち上げているが、それだけでは大間違い。”他が弱いから楽に勝てた”と付け加えないといけない。それに阪神のこれまでの監督がダメかと言えば、そんなことはない。もし、優勝インタビューで藤川監督が”我々はいいスカウトを持った。スカウトがいい選手を獲ってくれるから今日がある。金本（知憲）、矢野（燿大）、岡田（彰布）と歴代監督が選手を育ててくれたから、私は楽に勝たせてもらった”と言えば100点だった」

「これでは虎の尻尾も捕まえられない」

広岡氏は「前監督（岡田氏）のもとで勝てるチームでありながら、何らかの事情で退任したことを忘れてはいけない」とも語り、藤川監督がやるべきことは常勝球団に育て上げることだと指摘する。

「今のピッチャーがどんな優秀でも、歳をとったら自然の掟でダメになる。生まれたら死ぬというのが自然の法則。30歳を過ぎれば下り坂になる。どんなに才能があっても自然には勝てない。今年の阪神は才木浩人、村上頌樹、石井大智を中心に、先発や中継ぎを20代の選手で戦って圧勝した。これで藤川監督が何かに気が付いてくれたんじゃないかと期待している」

若い選手が育っていることはスカウトをはじめ編成部門の功績であり、前監督たちの方針が間違っていなかったことを示しているとする広岡氏は、その一方でシーズン終盤でもオーダーが定まっていない巨人について厳しく評する。

「ずっと4番を打ってきた岡本和真に3番を打たせ、岸田行倫を4番に据えた。”岡本を3番に置いたほうが多く打席が回ってくる”などといった素人のような考えでやったことではないと信じたいが、捕手の岸田にはもっとやらせるべきことがある。将来の4番を育てようというのならまだしも、岡本には4番のプライドがあるんです」

200勝を目前に足踏みをしている田中将大にも話は及んだ。

「ヤンキースをクビになり、楽天に復帰。その楽天でも成績が残せなかった36歳の田中将大を2億円も出して獲得して喜んでいるようでは虎の尻尾も掴まえることはできない。

なぜヤンキースが契約をしなかったのか。年寄りに何億も出すより、その資金を若い選手に配っていくほうが楽しみがあるからなんです。希望があるところにお金を使わないと選手が頑張らない。日本はアメリカのそういうところこそ真似をしないといけない」

「教育によって人の能力は開発される」

年俸12億円でライデル・マルティネス、FAで甲斐拓也を獲得し、2018年オフにFAで移籍してきた36歳の丸佳浩を脅かす選手が出てこないことついてはこう嘆く。

「巨人も他球団と同様にドラフトでいい選手を獲得しているはずです。ところが阪神や日本ハムでは若い選手が育つのに、なぜ巨人は他球団で成績を残した選手をお金で獲ってこないといけないのか。阿部慎之助監督は”いい選手がいたら勝てるのに”と寝言を言っているようだが、コーチの教え方が下手な証拠なんです」

そして、阿部監督と藤川監督の違いについてこう言及した。

「阿部監督は前監督（原辰徳氏）が使ってきたピッチャーを1人しか使っていない。前監督の見る目がないと言わんばかりに、経験が少ないピッチャーをスター的に起用しようとする。ピッチャーは経験を積ませてから使うべきで、勝ちパターンと負けパターンを作って昇格させるという意識を持たせないと目標も希望も出て来ない。

特に阿部監督はアドバイスをすれば翌日にでもできると勘違いしている。修得には何年もかかることをわかっていない。だから使ってできなければダメと切り捨てる。その点、藤川監督は前監督が育てた選手をちゃんと使っている。そして、そこにプラスマイナスしながら自分なりに工夫しようというのが伝わってくる。コーチ陣も優秀なのかもしれない。教育によって人の能力は開発される。阿部監督がこれを理解しない限り、CSに出場するのが精一杯だと思うよ」

レジェンドOBの言葉は阿部監督に届くだろうか。