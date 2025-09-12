木村拓哉（52）の公式YouTubeが登録者数200万人に迫る勢いだと話題になっている。

インスタグラムでは故ジャニー喜多川氏の性加害問題の最中、最悪のタイミングで「show must go on！」と投稿し、炎上するなど、トンチンカンぶりも話題になったが、最近は、「パンを買う」、「ラーメンをすする」など親しみのある動画といつまでもカッコイイそのビジュアルで、注目の的だ。

妻の工藤静香（55）は料理やセレブリティーなライフスタイルが人気。長女Cocomi（24）、次女Kōki,（22）姉妹はブランドアンバサダーとして高級バッグを持つ姿が投稿されている。キャラクターの棲み分けされつつも、全員のSNSに登場する愛犬たちなど、“回遊”するとファミリーのつながりも感じられて、そこがまた興味をそそる。

そんな中、配信を始めようとしているとウワサになっているのが中居正広氏（53）である。

一連の騒動で、今までチヤホヤしてくれていたテレビプロデューサーたちは雲の子を散らすように消え、自ら発信していくしか選択肢がなくなったという。

中居氏より1年前に姿を消したダウンタウンの松本人志（60）も、吉本興業の「ダウンタウンチャンネル」が11月の配信に向けて準備が着々と進んでいるそうで、仲の良かった先輩を横目に「自分も」と思っていてもおかしくはないだろう。

■キムタクとかぶると失敗、なのにYouTubeに進出？

中居氏といえば、SMAP時代から絶対的エース・キムタクへのコンプレックスがあったことで有名。人気はダントツ、役者としても「ロングバケーション」「HERO」「教場」（すべてフジテレビ系）など、トレンディなドラマで時代をけん引し、キムタクには歯が立たない。そこで中居は、キムタクとバッティングしないMCに注力し、レギュラー本数を増やしていった。

中居氏の成功法則は“木村とかぶらない”ことなのに、今度はYouTubeという同じ土俵でチャレンジとはどうなのか。

「中居氏がゼロからスタートするとなると、100万、200万にするまでには相当な時間がかかる。その間、すでに200万のファンを持つ木村はさらなるステージに進むでしょう。キムタクは日本だけでなく、アジア圏でも知名度が高いのでまだまだ伸びしろがある。一方、中居氏の知名度はほぼ国内限定。キムタクと大きく差が開いてしまうでしょう」（ITジャーナリスト）

負けず嫌いの中居氏だが、背景事情があまりにも違いすぎる。“圧倒的エース”にせまる起死回生策はとてもあるとは思えないのだが…。

