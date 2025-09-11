「赤ちゃんにはなるべくあなたの母乳を」牛乳パックの“広告”に賛否 50年続く表現めぐりSNSで様々な意見
「赤ちゃんにはなるべく母乳を」島根県の乳業メーカーが販売する牛乳パックに50年間記載されている広告の文言がにわかに議論を呼んでいます。
島根県の乳業メーカー・木次乳業のパッケージに記載されているこの文言です。広告欄に「お母さんがたへ、赤ちゃんにはなるべくあなたの母乳を差し上げて下さい」と書かれています。
この表現に今、SNS上で様々な意見が書き込まれています。
「母乳が出ないお母さんが見たら辛い」
「プレッシャーや罪悪感を与える『授乳ハラスメント』になりうる」
母乳が出ない女性への配慮に欠けるといった意見がある一方…
「手間がかかってる牛乳なので、ネガティブ寄りの話題になるの辛い」
「パッケージで飲むのやめるのは勿体ない」
…といった擁護する声もあります。
Nスタはきょう、この乳業メーカーの製品が販売されているアンテナショップに取材に行きました。
報告
「こちらでは木次乳業の製品がずらーと並んでいます」
“濃厚で栄養満点”と評判の牛乳のほかにも、特大サイズのアイスクリームやモッツァレラチーズなど10種類以上の商品が店舗の一番目立つ場所に陳列されています。
“母乳”についての文言は、およそ50年前から変わらず掲載されているといいます。きょう、社長に話を聞きました。
木次乳業 佐藤毅史 社長
「人が口にするものは、自然からの恵みが最良と考えています。その中で母乳というのは、一つの例えとして表現した」
「ただこういった表現で、不快に思っている方がいることも存じ上げている。大変申し訳なく思っております」
街で意見を聞くと、受け止め方は様々です。
50代
「『母乳じゃなきゃダメ』と言われてる気がする。母乳で育てられなかった経緯があったから、言い回しがあの文面になると誤解を生んじゃうのかな」
30代
「時代にそぐわない」
60代
「私もあまり母乳出なかったんですけど、そのために粉ミルクがある。切り替えて使えばいいのでは。企業の精神みたいなものを貫いてもらって良いと思います」
20代
「産後や子育てが大変な時は、心が傷つきやすい人も多いと思う。傷つく人もいると思います。言葉の選び方とか、もう少し考えられたら良かったのかな」
50代
「地元の人が長く愛している商品なら、いろいろ言わなくても良い気がする」