「赤ちゃんにはなるべく母乳を」島根県の乳業メーカーが販売する牛乳パックに50年間記載されている広告の文言がにわかに議論を呼んでいます。

島根県の乳業メーカー・木次乳業のパッケージに記載されているこの文言です。広告欄に「お母さんがたへ、赤ちゃんにはなるべくあなたの母乳を差し上げて下さい」と書かれています。

この表現に今、SNS上で様々な意見が書き込まれています。

「母乳が出ないお母さんが見たら辛い」

「プレッシャーや罪悪感を与える『授乳ハラスメント』になりうる」

母乳が出ない女性への配慮に欠けるといった意見がある一方…

「手間がかかってる牛乳なので、ネガティブ寄りの話題になるの辛い」

「パッケージで飲むのやめるのは勿体ない」

…といった擁護する声もあります。

Nスタはきょう、この乳業メーカーの製品が販売されているアンテナショップに取材に行きました。

報告

「こちらでは木次乳業の製品がずらーと並んでいます」

“濃厚で栄養満点”と評判の牛乳のほかにも、特大サイズのアイスクリームやモッツァレラチーズなど10種類以上の商品が店舗の一番目立つ場所に陳列されています。

“母乳”についての文言は、およそ50年前から変わらず掲載されているといいます。きょう、社長に話を聞きました。

木次乳業 佐藤毅史 社長

「人が口にするものは、自然からの恵みが最良と考えています。その中で母乳というのは、一つの例えとして表現した」

「ただこういった表現で、不快に思っている方がいることも存じ上げている。大変申し訳なく思っております」

街で意見を聞くと、受け止め方は様々です。

50代

「『母乳じゃなきゃダメ』と言われてる気がする。母乳で育てられなかった経緯があったから、言い回しがあの文面になると誤解を生んじゃうのかな」

30代

「時代にそぐわない」

60代

「私もあまり母乳出なかったんですけど、そのために粉ミルクがある。切り替えて使えばいいのでは。企業の精神みたいなものを貫いてもらって良いと思います」

20代

「産後や子育てが大変な時は、心が傷つきやすい人も多いと思う。傷つく人もいると思います。言葉の選び方とか、もう少し考えられたら良かったのかな」

50代

「地元の人が長く愛している商品なら、いろいろ言わなくても良い気がする」