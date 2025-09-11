ル・ショコラ・アラン・デュカスの芸術的エクレア♡日本橋で期間限定登場

フランス・パリ発「ル・ショコラ・アラン・デュカス」から、この秋だけの贅沢スイーツが登場します。芸術的な“幾何学デザイン”が印象的な「エクレール・ショコラ」が、2025年9月25日（木）から東京・日本橋のデザートサロン「ル・サロン」にて期間限定で販売開始。キャラメル・サレ、フランボワーズ、プラリネの3種のフレーバーで、見た目も味わいも心躍る体験をお届けします。イートインはもちろん、テイクアウトセットも用意されているので、お土産にもおすすめです♪

エクレール・ショコラの魅力

価格：イートイン 各1,540円（税込）／テイクアウト 3種セット 3,564円（税込）

「エクレール・ショコラ」は、ブランドを象徴する幾何学デザインのショコラを大胆にトッピングした特別なエクレア。

昨年秋の限定販売時には大きな話題を呼び、待望の再登場となります。今回はキャラメル・サレ、フランボワーズ、プラリネの3種を展開。

サクサクのシュー生地と濃厚クリーム、そしてショコラの繊細な風味が織りなす、唯一無二の美味しさです。

個性豊かな3つのフレーバー

キャラメル・サレ



マスカルポーネのクリームとゲランドの塩が効いたキャラメルクリームを詰め込んだ、やさしく濃厚な味わい。

フランボワーズ



ペルー産カカオ100%と45%のショコラにフランボワーズピュレを合わせ、爽やかな酸味とカカオの深みを堪能できる華やかな一品。

プラリネ



マダガスカル産カカオを使用したショコラクリームに、ヘーゼルナッツとカカオニブのプラリネを組み合わせ、香ばしさと酸味のバランスが絶妙な仕上がりです。

販売期間：2025年9月25日（木）～11月26日（水）（予定）

販売場所：ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房「ル・サロン」

※ル・サロンでのイートインにはショコラアイス付き

秋だけの特別スイーツを楽しんで♡

「ル・ショコラ・アラン・デュカス」のエクレール・ショコラは、美しいデザインと奥深い味わいで心まで満たしてくれる贅沢な逸品。

期間限定だからこそ、この機会を逃さず味わいたいスイーツです。ご褒美や大切な人へのギフトに、秋を彩る特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。