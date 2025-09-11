この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク／FREE RIDE」の案内役・Jukia（ジュキア）が、初来日のアメリカ人カップルを東京に案内する動画が公開された。車内の会話を軸に、二人の本音や日本文化への視点が伝わる構成だ。



空港で声をかけられた二人は、マッチングアプリで出会い、交際1年1か月の記念旅行として来日したという。彼女は「日本にはずっと来てみたかった」と語り、彼は「日本はアメリカより優れている面が多いと感じてきたから、自分の目で確かめたかった」と話した。彼にとっては海外旅行はほぼ初めてで、「大冒険だよ！」と期待を口にした。



最初の目的地は古着店が立ち並ぶ下北沢。彼は「ありきたりな場所は割高だし、地元感のある場所で手ごろに買えそう」とショッピングへの意欲を見せる。Jukiaは「下北沢は有名観光地ほどは知られていないからこそ提案した」と説明し、三人は古着店巡りや抹茶アイスの初体験を楽しんだ。彼女は「新しいお気に入りが増えたよ。日本では好きな食べ物がもっと増えそう！」と笑顔を見せた。



車内の会話から、彼が『進撃の巨人』や『ワンピース』を好むアニメファンで、最近は知名度の低い作品も見始めていることが分かった。さらに腕には『ヴィンランド・サガ』の言葉「より優しく、より穏やかな人間になりたい」のタトゥーがあることも明かした。



一日の締めくくりは、下北沢のカレー店「202カリー堂」での夕食だった。彼女は初めての日本式カレーに「とてもおいしいよ！」と感想を述べた。Jukiaが「最初に声をかけたとき、どう思った？」という問いに、二人は「自分の殻を破って、コンフォートゾーン（居心地のよい慣れた領域）から出たいと思った」としつつ、彼女が最初は少し警戒していたことを打ち明けた。デザートのピーチティラミスについては、Jukiaが「（カレーの後の）辛いものと甘いもの、最高の組み合わせだね！」と喜び、彼は「お腹にも優しいね」と話した。



Jukiaがサプライズでアニメのフィギュアを手渡すと、彼は「最高のサプライズだよ。ありがとう。本当にうれしい！」と喜んだ。



初日の東京での冒険を終え、二人はJukiaについて「思いやりがあり、忍耐強い」と評価。三人は笑顔でハグを交わし、「最高の初日になったよ！」と締めくくった。



リンクをコピーする