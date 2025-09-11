＜信じちゃダメ！＞「誰にも言わないから」「俺だけは味方」信用してはいけない言葉コレクション
今まで生きてきたなかで、思わず「うそつきぃ！」と反撃したくなった言葉はありませんか？ 信用したが最後、後悔する羽目になった……。そのような憎き言葉について質問が寄せられました。
『信用してはいけない言葉、教えて！』
ありますよね、信用してはいけない言葉。しかししたがってしまうのが人というもの。投稿者さんは「後でちゃんとやる」なのだとか。思わず「わかる〜」と頷いてしまいそう。子育てしていると、よく耳にする言葉ですよね……。絶対信用できません。このような“信用してはいけない言葉”、どのようなものがありますか？
『怒らないから正直に言いなさい』
『誰にも言わないから教えて』
出ました！ “信用してはいけない言葉”二大巨頭とも呼べそうなパワーワード。なんと甘い言葉でしょう。信用してはいけないのになぜか信用してしまいそうになるし、うっかり話してしまう人も多いかもしれません。なぜ信用してしまうのか、言葉に精通している偉い方に解明してほしいぐらいです。
『行けたら行く』
関西の人はすぐに「行けたら行くというのだ」と聞いたことがありますか？ 筆者は関西人なので、この言葉はかなり日常的に使ってしまいますし、信用しないでほしいです（笑）。受け取る側もわかっていますが、来る気がないならはっきり「行けません」と言えばいいのにあえて言わない。言う勇気がないのか、正直に伝えることが面倒なのか……。うっかり信じて期待してしまうと痛い目を見てしまいそうな言葉です。
裏切り系“信用してはいけない言葉”
『あなただけ特別！』
お買い得商品だとか、今ならおまけがついてくるとか、そのような甘い言葉を巧みに操る“信用してはいけない言葉”の登場です。自分だけはひっかからない・騙されないと思っていても、なぜか信じてしまう甘い言葉。裏切られたときのあのショックったらありませんよね。
『悪いようにはしないから』
怪しさ1000%な“信用してはいけない言葉”。悪いようにはしないのかもしれないけれど、決して良いようにもしてくれない臭いがプンプン漂いますよね。でもこのワードも、心が弱っているときとか、心底信頼している人から言われるとなぜか信じてしまう……。言葉って怖いですねえ。
『あなたのためだから』
この言葉を言う人だけは絶対信用したくない。この言葉を言う人は、「あなたのため」と言いながら「自分のため」に言っていることが多くありませんか？ 親や学生時代の先輩や先生、職場の上司や親戚の人たち。どれだけの人にこの言葉を言われてきたことやら。しかしこの言葉だけは、なぜか信じられないのですよね。なぜでしょう。なぜか信用ならないので、「あーハイハイ」と聞き流せてしまう不思議。
色恋沙汰にはご用心
『あいつは男友だちみたいなものだから』
『世界中が敵になっても俺だけは味方だよ』
まったく信用できない言葉ですね〜。うすっぺらい！ 恋は盲目な状態ならまだしも、冷静な判断ができる状態であれば、「なにを言っているの？」と乾いた笑いすらこみあげてくるかもしれません。どちらも信用できなさすぎてむしろおもしろささえ感じてしまいそうです。
これは本当の赤信号。信じずに助けてあげて
『明らかに困ってそうな人の「大丈夫」』
この言葉を見た瞬間「ドキッ」としました。本当にそう、そのとおりです。大丈夫ではない人ほど「大丈夫」と言ってしまいますよね。このことについて、過去にSNSで見かけたことがあるのは、大丈夫そうではない人には「どうしましたか」とか「お手伝いしましょうか」などといったワードにすり替えるといいとのこと。大丈夫ではない状態にいると、判断しきれず勢いで「大丈夫？」と聞かれると「大丈夫です」などと返答してしまうのだとか。なんとなくわかるような気もしますね。
あなたの“信用してはいけない言葉”を教えて
投稿者さんの呼びかけに、およそ150件近いコメントが寄せられた今回のお題。筆者が盛大に吹き出しそうになったものは「多毛さんでもできる簡単ヘアアレンジ」でした。きっと共感してくださるママがいると信じて……（笑）。
みなさんにも“信用してはいけない言葉”、ありますか？ よければなぜその言葉が信用できないのかのエピソードなどを交えて教えてくださいね。みんなで「わかる〜」などと言いながら楽しみましょう！