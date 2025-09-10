内山理名が出産「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました」2021年に吉田栄作と結婚

女優の内山理名（43歳）が9月10日、自身のInstagramを更新し、第1子出産を報告している。



内山はこの日、「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました」と出産を報告。続けて「ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました」とつづる。



そして「今は、小さく力強い命に感動しながら、とても穏やかな時間が流れております。新しい生活に慣れてきたら、また日常もアップしていきます。温かく見守っていただけましたら幸いです」と報告を結んだ。



内山は2021年に俳優の吉田栄作（56歳）と結婚した。