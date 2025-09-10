約1100万円！ 日産「“大型”スポーツSUV」発売！ 460馬力の高性能「V6ツインターボ」×全長5.3mの「堂々サイズ」！ 「GT-R」譲りのエアロも採用の本格ヨンク「アルマーダ“NISMO”」カナダに新登場

歴代最強の460馬力！ 初の「NISMO」モデルが登場

日産のカナダ法人は2025年8月12日、フルサイズSUV「アルマーダ」の2026年モデルを発表しました。

2025年秋からカナダ国内で販売が開始される予定で、ラインナップは「SL」「プラチナム」「PRO-4X」「NISMO」、そして最上級の「プラチナリザーブ」という計5グレードで展開されます。

ド迫力の精悍デザイン！ 新たに追加された「NISMO」とは

アルマーダは、日産が主に北米市場で販売している3列シートの大型SUVで、かつて日本で「サファリ」として販売されていたモデルの流れを汲み、中東などでは「パトロール」として知られています。

初代アルマーダは2003年にデビューし、現行モデルは3代目にあたります。

3代目は2025年モデルとして2024年9月に世界初公開されており、今回発表されたのはその2年目となる2026年モデルです。

2026年モデルの最大のハイライトは、アルマーダ史上初となる高性能モデル「NISMO」が新設定されたことです。

専用チューニングが施されたエンジンは、プレミアム燃料使用時に最高出力460馬力を発生し、これは他のグレードより35馬力高い数値です。

エクステリアもNISMO専用となり、スーパースポーツ「GT-R NISMO」や「フェアレディZ NISMO」譲りのスポーティな専用デザインをもった前後バンパーやグリル、サイドステップ、リアスポイラーを装備。

よりダイレクトなハンドリング性能や迫力あるエキゾーストサウンドも特徴となっており、ボディカラーにはNISMO専用色の「ステルスグレー」が用意されます。

また、ラインナップにはオフロード性能を追求した「PRO-4X」グレードも設定されています。

オールテレーンタイヤやアプローチアングルを増加させた専用フロントバンパー、金属製スキッドプレート、電子制御ロッキングディファレンシャル、アダプティブ電子制御エアサスペンションを装備。

外観も専用のフェンダーフレアや20インチホイール、随所に配された「ラバレッド」のアクセントが、その個性を際立たせています。

3列シートを備えるアルマーダは、最大牽引能力が約3855kg（8500ポンド）に達します。

先進安全装備では、最新の「Nissan Safety Shield 360」を全車に標準装備。加えて、12スピーカーのKlipschプレミアムオーディオシステムや「インビジブル・フードビュー」といった先進的なカメラシステムも標準です。

最新型アルマーダのカナダでの価格は、メーカー希望小売価格（MSRP）がSLグレードで8万5498カナダドル（約911万円）から。今回追加されたNISMOは10万3498カナダドル（約1103万円）、最上級のプラチナリザーブは10万5598カナダドル（約1125万円）となります。

なおパトロールを含め、現行型のアルマーダは今のところ日本市場には正規導入されていません。

ただし日産では、今後国内への導入も検討しているといいます。

大型SUVは現在の国内ラインナップにはないだけに、大いに期待したいところです。