新築マンションしか見ないのは損！中古マンションも検討すべき３つの理由【さくら事務所】
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
■「新築信仰」はなぜ生まれた？元デベロッパーが語る真実
「家を買うなら、やっぱり新築マンションがいい！」
そう考えている人は多いのではないでしょうか。ピカピカの部屋、最新の設備、誰も使っていない空間…新築には確かに魅力があります。しかし、その「新築」という言葉の裏には、意外な落とし穴が潜んでいることも。
元大手マンションデベロッパー勤務で、現在は株式会社さくら事務所執行役員CAOの辻優子さんは、「新築マンションだけしか検討しないのはもったいない」と語ります。
一体どういうことなのでしょうか？
■新築マンションにはない！中古マンションを検討すべき３つの理由
●理由１：すでに「ベテラン」が運営しているから安心
新築マンションに住む人々は、マンション運営や大規模修繕工事の経験がない方がほとんどです。一方、築15年や20年といった中古マンションでは、すでに大規模修繕工事を経験し、修繕積立金の値上げや管理規約の見直しといった議論を重ねてきた「ベテラン」の管理組合が運営しているケースがあります。
マンションは、建物そのものだけでなく、住人による適切な管理があって初めて資産価値が維持されます。中古マンションの検討時には、管理組合の活動状況や、修繕積立金の積立額、これまでの修繕履歴などを確認してみましょう。これらは、将来の住まいの安心を判断する上で、非常に重要な手がかりとなります。
●理由２：リノベーションで「自分好みの新築」が手に入る
「新築がいい」と考える理由が「内装や設備がきれいだから」という方も多いはず。しかし、中古マンションでも、予算に合わせて内装や設備を一新するリノベーションという選択肢があります。
中古マンションは、新築よりも価格が安いため、浮いた費用をリフォーム・リノベーション費用に充てることで、自分好みの理想的な住まいを手に入れることができます。
株式会社さくら事務所のグループ会社である、らくだ不動産株式会社では、不動産売買だけでなく リノベーションまで見据えた住まい探しをサポートしています。
●理由３：アフターサービスがなくても大丈夫！
新築マンションには、入居から一定期間、売主が建物の不具合を無償で直してくれる「アフターサービス」という安心制度があります。
しかし、これは期間限定のサービスであり、永遠に続くものではありません。アフターサービスの期間が切れた後も、建物のメンテナンスは必要です。
中古マンションは、購入後すぐに自分たちでメンテナンスを行う必要がありますが、それは同時に、マンションの状況を自分たちで把握し、主体的に管理組合運営に関わるきっかけにもなります。
■まとめ
新築マンションは魅力的ですが、それしか選択肢に入れないのは、理想の住まいを見つけるチャンスを逃しているかもしれません。
株式会社さくら事務所が目指すのは、「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」です。
新築か中古か、どちらがいいか一人で悩まずに、専門家の視点から客観的にアドバイスをもらうことで、後悔のない住まい探しをしましょう。
チャンネル情報
マンション管理専門Youtubeチャンネル「マンション買うなら聞いてくれ」です。不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」が運営しています。「管理組合って何？」「規約の意味がわからない」「大規模修繕工事のノウハウ」「長期修繕計画の見直し方法」など、本格的な実務知識まで役に立つ情報を出し惜しみなく公開します！