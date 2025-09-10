この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

まとめと今後のマンション選びへのアドバイス

マンションが長持ちする秘訣は管理組合の取り組みにあり

【知らないと破産!?】タワーパーキング維持費が6億円超え？マンション管理のプロが教える「金食い虫」から資産を守る方法

【設計監理コンサルタントの闇】知らぬ間に修繕積立金が奪われる!?大規模修繕工事の談合…危険性と対処法を解説！【さくら事務所】

相続した実家が「負の遺産」に!? 空き家放置で起きる悲劇とトラブルを防ぐための全対策【さくら事務所】

新築マンションの資産価値は誰が住むかで変わる！？勝ち組と負け組の分かれ目とは？【さくら事務所】

新築マンション内覧会のチェックリスト！注意すべき意外なポイント5選を一級建築士が教えます！【さくら事務所】

チャンネル情報

マンション管理専門Youtubeチャンネル「マンション買うなら聞いてくれ」です。不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」が運営しています。「管理組合って何？」「規約の意味がわからない」「大規模修繕工事のノウハウ」「長期修繕計画の見直し方法」など、本格的な実務知識まで役に立つ情報を出し惜しみなく公開します！