可愛く描き下ろした『NBAマスコットグッズ』が発売…NBA Store Japan限定のオリジナルデザイン

9月9日、世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社は、日本オリジナルグッズの「NBAマスコットシリーズ」の販売を開始した。

NBAの人気マスコットをオリジナルデザインでかわいく描き下ろしたこのシリーズは、NBA Store Japan限定で販売される。初回はTシャツやロングスリーブTシャツ、フェイスタオルがラインナップされ、今後はキャップや雑貨類も販売予定だという。

今回は、シカゴ・ブルズのベニー・ザ・ブル、デンバー・ナゲッツのロッキー、ヒューストン・ロケッツのクラッチ・ザ・ベア、インディアナ・ペイサーズのブーマー、ミネソタ・ティンバーウルブズのクランチ、フェニックス・サンズのザ・サンズ・ゴリラ、サンアントニオ・スパーズのコヨーテ、ユタ・ジャズのジャズベアの8チームのマスコットが登場。





NBAで人気がある8チームのマスコットが登場

ポップなデザインで普段使いできる人気アイテムになるだろう。

