佐久間宣行プロデュース！ラフ×ラフ 初アルバム＆全国ツアーで飛躍誓う「武道館に立つことを本気で目指しています」
テレビプロデューサー佐久間宣行がプロデュースする8人組アイドルグループ・ラフ×ラフが、2025年9月6日（土）にお台場ダイバーシティ東京プラザ フェスティバル広場でフリーライブを開催した。事前に「目標集客人数700人」を掲げ、メンバー自らSNSやイベントで熱心に告知を重ねてきた本公演。当日は743人（第二部公演）を動員し、目標を大きく上回る結果となった。
二部構成でのイベントで、第一部は、夏らしいアップテンポな楽曲や、大喜利対決を交えたライブとバラエティの融合ステージ。笑いと熱気が入り混じる独自のスタイルで観客を沸かせた。第二部は、新曲からデビュー曲までを織り交ぜたライブパフォーマンス中心のステージ。迫力ある歌唱と一体感あふれるダンスで会場を包み込んだ。
ラフ×ラフは、10月より全国ライブハウスを巡る初の全国ツアーを開催することをすでに発表しており、9月6日よりチケット一般発売が開始されている。新たな挑戦と飛躍の第一歩を踏み出したラフ×ラフに、今後ますます注目が集まりそうだ。
【齋藤有紗コメント】
ラフ×ラフは武道館に立つことを本気で目指しています。そのための一歩として、まずはZeppを満員にできるアイドルになりたいと思っています。半年以内という期限を掲げたのは、自分たちを追い込むためでもあり、応援してくださるみなさんと一緒に夢に向かって走りたいからです。どんなイベントでもトップバッターやトリを任される存在になれるように、必ず一つひとつ結果を積み重ねていきます。これからの挑戦を、どうか見届けてください。そして一緒に武道館まで一歩ずつ歩んでいきましょう！よろしくお願いします！
全国ツアー情報
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
◾️スケジュール
【福岡】
日程：10月13日(月祝)
会場：DRUM be-1
1部 / 12:00開場 12:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
Arrival GIG in Fukuoka
ゲスト：LinQ
2部 / 16:00開場 16:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
【名古屋】
日程：11月3日(月祝)
会場：JAMMIN’
1部 / 12:00開場 12:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
Arrival GIG in Nagoya
ゲスト：OS☆U
2部 / 16:00開場 16:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
【北海道】
日程：11月8日(土)
会場：札幌 近松
1部 / 12:00開場 12:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
Arrival GIG in Sapporo
ゲスト：タイトル未定
2部 / 16:00開場 16:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
【大阪】
日程：11月16日(日)
会場：大阪RUIDO
1部 / 12:00開場 12:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
Arrival GIG in Osaka
ゲスト：KRD8
2部 / 16:00開場 16:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
【東京】
日程：11月23日(日)
会場：代官山UNIT
1部 / 12:00開場 12:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
2部 / 16:00開場 16:30開演
ラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025
「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」
※東京公演は1部、2部ともにラフ×ラフLIVE HOUSE TOUR2025「ポップ☆トラベル〜あなたに会いに来ちゃいました〜」 公演の実施となります。ゲストの出演はございません。
◾️チケット価格
\4,000(税込)
※入場時に別途ドリンク代が必要となります。
【一般受付(先着)】※申込みは各公演4枚まで
各公演日当日まで販売中
https://r-t.jp/roughlaugh