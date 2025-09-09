過激な動画でBAN　“韓国の広末涼子”こと女優イ・ヘイン、大胆な野望を明かす「メンタル崩壊して…」

かつて“韓国の広末涼子”と呼ばれた女優のイ・ヘインが、思いがけない野望を公開した。

【写真】イ・ヘイン、ぱつぱつ衣装

彼女のYouTubeチャンネル「イ・ヘイン36.5」には9月8日、「1億（ウォン＝約1000万円）が18億になる魔法、気になる？」というタイトルの動画が公開された。

動画で「この間、YouTubeの撮影がなかった。どうやって過ごしていたのか」と聞かれたイ・ヘインは、1カ月ほどミャンマーに行っていたという。

イ・ヘインは、「当時、YouTubeから、あなたのコンテンツは過激だからとされ、チャンネル収益が禁止となった。メンタルが崩れて『私がそんなに線を越えたのか、こんなに頑張ったのになんで邪魔ばかりされるんだろう』と思って、チャンネルを運営するのが嫌になった」と心境を語った。

それで休むためにミャンマーに行って、充電する時間を過ごしたという。

さらに「大きな決心をしたそうですが？」という質問に対し、イ・ヘインは「最近、やらかしました。ビルオーナーになるって決心しました」と答え、注目を集めた。

（画像＝イ・ヘイン36.5）夢を語るイ・ヘイン

彼女は「人がこれを聞いたら『あいつおかしいんじゃない？何言ってるの？』と思うだろう。でも私は本当に真剣。20代のとき地方から上京して、一生の願いは自分の家を一軒持つことだった。頑張って働きながらタネ金を一生懸命貯めた」と話した。

続けて、「タネ金1億ウォンを貯めたときに家を買おうと決心した。当時はソウルの城東（ソンドン）区で、月払いで暮らしていたけど、すごく気に入っていた。その家がどうしても欲しくて、一生持っていくつもりで賃借を抱えて購入した」と打ち明けた。

続けてイ・ヘインは「15年くらい経ったかな。そのとき家を買ったけど、家の値段がずっと上がり続けた。最近その家を売りに出したら、突然価格が大きく跳ね上がってかなり恩恵を受けた。16億ウォン（約1億6000万円）で出したときは買いたい人がいなかったが、さらに値上げして18億ウォン（約1億8000万円）にしたら（買いたい人が現れた）」と当時の状況を説明した。

そのうえで「とにかく今の目標はビルオーナー」と付け加えた。今後は、過激な配信ではなく、不動産ユーチューバーとして活動する構想もあるという。

なお、イ・ヘインは2024年に放送されたMnetの『カップルパレス』に出演した際、年収が1億ウォン（約1000万円）、資産は約10億ウォン（約1億円）と明かしていた。

◇イ・ヘイン プロフィール

1986年5月27日生まれ、本名はイ・ジヨン。2005年にモデルとしてデビューし、清純な魅力で「韓国の広末涼子」とも呼ばれた。ドラマ『H.I.T. -女性特別捜査官』『黄金の魚』『感激時代〜闘神の誕生』などに出演する一方で、2012年には7人組ガールズグループ「GANGKIZ」として歌手デビュー。他にもピラティス講師やYouTuberとしても活動するなど、多方面で活躍している。