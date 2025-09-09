猫前・猫後!?猫を飼う前か飼った後かで人生は二分される！猫を飼ったら想像を絶する幸福感で飼い主メロメロ【作者に聞く】
猫を飼い始めたことをきっかけに、猫あるある漫画「初猫物語」を描き始め、X(旧:Twitter)で公開しているまゆなーず(@mayuners)さん。投稿した漫画をまとめた同人誌を制作したり、ついにはKindle版を発行したりとX(旧:Twitter)以外にも活動の場を広げている。そんな、まゆなーずさんに、創作の源になっている愛猫のことや漫画制作について話を聞いた。
■人間の想像したセリフを猫に言わせないようにしている
モデル猫めめちゃんのかわいさが際立つ本作「初猫物語」。作者であり飼い主であるまゆなーずさんによると、めめちゃんは「とても穏やかで優しい子」で、どれだけモフモフしても微動だにしないそうだ。漫画の内容はすべて実話で、噛んだり引っかいたりしているのは子猫時代の出来事だという。
もともと猫はかわいいと思っていたまゆなーずさんは、実際に飼ってみると想像を超えるかわいさに感動し、「私の人生を2つにわけるなら猫前、猫後でわけられると思います」と話す。「もっと早く飼えばよかった」と思うこともあるが、めめちゃんと出会えた今のタイミングがベストだと考えるようにしているという。そのため、猫を飼える環境がある人は、迷わず「ぜひ今すぐ飼いましょう」と強くおすすめしたいそうだ。
また、まゆなーずさんは猫のお世話はそんなに大変ではないと感じているそう。椅子や毛布など家のものはボロボロになり、換毛期には部屋中が毛だらけになるが、「猫のかわいさの前では些細なこと」だと話す。特に、トイレを覚えてくれる点は「天才的に素晴らしい」と感じているという。
漫画を描くうえで意識しているのは、「猫の気持ちは猫にしかわからないので、人間が勝手に想像した台詞を猫にしゃべらせないことだけ気をつけています」と明かす。一度だけ、飼い主に猫キックをかます場面で「うぜえ」としゃべらせてしまったことがあるものの、そのときは「間違いなく飼い主のことを『うぜえ』と思っていたはずなので不問としました(笑)」と語ってくれた。
家族からの要望でKindle版も発行された「初猫物語」。猫好きにぜひおすすめしたい作品だ。
取材協力：まゆなーず(@mayuners)