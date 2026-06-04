スマホやAIで“海外旅行から失われたもの”。元テレ朝アナ・旅行会社CEOがつづる「最短ルート」の落とし穴
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第48回は、旅行会社勤務の大木さん目線で、テクノロジーによって変化した、平成と令和の旅の違いを深ぼっています。（以下大木さん寄稿）
◆スマホのなかった時代の旅を振り返って
平成から令和へ。時代は流れ、テクノロジーの進化はとまりません。AIの使用もすっかり定着しました。
旅の仕方も大きく変わりました。今の海外旅行は、本当にスマートになったなと思います。最近では旅程設定から予約もAIに任せ、本当に、スマホとパスポートさえあれば、気軽に旅立てる世の中が実現しています。
今では当たり前になったこうした便利な旅のスタイルですが、ほんの20〜30年前の平成時代の旅の仕方は、今とはまったく違いました。
海外旅行に出発する前にはガイドブックを読み込み、地図をコピーし、現地の情報を紙にメモして持ち歩く。旅先で道に迷っても、すぐにスマホで検索することはできません。
それでも私たちは世界中を旅していました。むしろ、不便だったからこそ生まれた出会いや発見、予想外の出来事が旅の醍醐味だったようにも思います。
今ではスマホなしで旅をすることは考えられない時代です。
スマホがなかった時代、私たちはどうやって旅をしていたのか。そして、テクノロジーの進化によって旅はどのように変わったのか。
今回は、旅行会社勤務の私の目線から、そんな「平成と令和の旅の変化」について綴ってみたいと思います。
◆AIによって変わった「旅前」の準備
一番大きく変わったのは、「旅前」。つまり、旅の計画を立てる段階です。特に最近はAIの登場によって、その変化が一気に加速したように感じています。
もともと私は、旅の中でも「旅前」が大好きなタイプです。旅のスタイルは人それぞれですが、私はかなり事前に計画を立てる派。下調べをして、現地ではその答え合わせをするように旅を楽しむのが好きなんです。
スマホがなかった時代は、まず図書館へ行ってガイドブックを何冊も借り、本屋でお気に入りの一冊を購入するところからスタート。本に付箋を貼ったり、気になる情報を書き込んだりしながら、自分だけの旅の情報をまとめていました。
そして、ガイドブックに載っている持ち歩き用の地図を切り離し、行きたい場所の位置関係を頭に叩き込んでおく。実際の旅先では、その地図だけを片手に歩いていた記憶があります。
特に印象に残っているのが、イタリアのアマルフィや南イタリアを旅した時のこと。
当時は今のようにネットで簡単に時刻表を調べることができなかったので、アマルフィへ向かうフェリーの情報を手に入れるために、イタリア大使館へ電話をしてフェリーの出発時刻を聞きました。
旅程表を完成させるまでにかなりの時間と労力がかかったのですが、その過程も含めて旅の楽しみだったように思います。
それが今では、AIに相談するだけで移動手段や所要時間、さらには予算の目安まで含めた旅程を瞬時に作れるようになりました。
正直なところ、私は「旅前」が好きなので、最初は「AIを使うと旅の面白さが減ってしまうのでは？」とも思っていました。でも実際に使ってみると、面倒な下調べをAIが担ってくれる分、自分はもっと深い部分に時間を使えるようになったと感じています。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆スマホのなかった時代の旅を振り返って
平成から令和へ。時代は流れ、テクノロジーの進化はとまりません。AIの使用もすっかり定着しました。
旅の仕方も大きく変わりました。今の海外旅行は、本当にスマートになったなと思います。最近では旅程設定から予約もAIに任せ、本当に、スマホとパスポートさえあれば、気軽に旅立てる世の中が実現しています。
今では当たり前になったこうした便利な旅のスタイルですが、ほんの20〜30年前の平成時代の旅の仕方は、今とはまったく違いました。
海外旅行に出発する前にはガイドブックを読み込み、地図をコピーし、現地の情報を紙にメモして持ち歩く。旅先で道に迷っても、すぐにスマホで検索することはできません。
それでも私たちは世界中を旅していました。むしろ、不便だったからこそ生まれた出会いや発見、予想外の出来事が旅の醍醐味だったようにも思います。
今ではスマホなしで旅をすることは考えられない時代です。
スマホがなかった時代、私たちはどうやって旅をしていたのか。そして、テクノロジーの進化によって旅はどのように変わったのか。
今回は、旅行会社勤務の私の目線から、そんな「平成と令和の旅の変化」について綴ってみたいと思います。
◆AIによって変わった「旅前」の準備
一番大きく変わったのは、「旅前」。つまり、旅の計画を立てる段階です。特に最近はAIの登場によって、その変化が一気に加速したように感じています。
もともと私は、旅の中でも「旅前」が大好きなタイプです。旅のスタイルは人それぞれですが、私はかなり事前に計画を立てる派。下調べをして、現地ではその答え合わせをするように旅を楽しむのが好きなんです。
スマホがなかった時代は、まず図書館へ行ってガイドブックを何冊も借り、本屋でお気に入りの一冊を購入するところからスタート。本に付箋を貼ったり、気になる情報を書き込んだりしながら、自分だけの旅の情報をまとめていました。
そして、ガイドブックに載っている持ち歩き用の地図を切り離し、行きたい場所の位置関係を頭に叩き込んでおく。実際の旅先では、その地図だけを片手に歩いていた記憶があります。
特に印象に残っているのが、イタリアのアマルフィや南イタリアを旅した時のこと。
当時は今のようにネットで簡単に時刻表を調べることができなかったので、アマルフィへ向かうフェリーの情報を手に入れるために、イタリア大使館へ電話をしてフェリーの出発時刻を聞きました。
旅程表を完成させるまでにかなりの時間と労力がかかったのですが、その過程も含めて旅の楽しみだったように思います。
それが今では、AIに相談するだけで移動手段や所要時間、さらには予算の目安まで含めた旅程を瞬時に作れるようになりました。
正直なところ、私は「旅前」が好きなので、最初は「AIを使うと旅の面白さが減ってしまうのでは？」とも思っていました。でも実際に使ってみると、面倒な下調べをAIが担ってくれる分、自分はもっと深い部分に時間を使えるようになったと感じています。