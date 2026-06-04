明日のおやつは【ファミマ】に決めたッ！！「新作スイーツ」で元気チャージ♡

頑張る自分を甘やかしたいときは、【ファミリーマート】の「新作スイーツ」をチョイスしてみて。ひと口食べたら思わず笑顔になってしまいそうな、多幸感のある味わいのスイーツが勢揃いしています。そこで今回は、おやつや食後に食べたい、おすすめのスイーツを紹介します。

プリンクリームで贅沢感アップ

「くちどけふんわりワッフル プリン味」は、ファミリーマートの限定商品。ワッフル生地の中に、プリンクリームとカラメルソースを包んでいるため、まるでプリンを食べているような味わいが口いっぱいに広がるはず。商品名にもあるように、ふんわりとしたワッフルが軽やかで、パクパクと食べ進めてしまいそう。

チョコクリームが優秀！ な新作シュー

@sujiemonさんが「濃厚でコクのあるチョコの甘味が最高」と絶賛するのは、新発売の「ザクほろシュー（チョコクリーム）」。ザクほろ食感と表現されている、新食感のシューパフも注目ポイントです。

もう1つの新食感シューパフ

「もちむにシュー（ミルククリーム）」も、もちむにと表現される食感が特徴の新食感シュークリーム。コロンとした丸いフォルム、焼き色のないまっ白なビジュアルが、やわらかな食感や口当たりの良さを連想させます。ミルククリームとの相性も良さそうなので、シューパフとクリームの一体感にも注目したいところ。

ボリューム満点のご褒美スイーツ

通常よりも少し大きめのデザートカップが目を引く、ボリューム満点の「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」。カップにはミルクチョコプリン・コーヒーゼリー・チョコムースを重ね、さらにココアスポンジとチョコホイップをトッピングしています。仕上げはパリパリ食感のチョコで、食べ応えはもちろん、さまざまな食感も楽しめるご褒美パフェです。

【ファミリーマート】のスイーツコーナーには、魅力的な「新作スイーツ」が充実。どれも大当たりな一品なので、ぜひ気になるスイーツを手に取ってみて。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる