⽟⽊宏さんがブランドアンバサダーに！市販薬初、医療⽤と同じ成分を配合したPPI の胃腸薬「タケプロンｓ」
アリナミン製薬株式会社は、医療用と同じ成分※1（ランソプラゾール）を市販薬で初めて配合したプロトンポンプ阻害薬「タケプロンｓ」 （要指導医薬品）を、全国で発売中だ。
■全国のドラッグストア・薬局で販売
近年、胸やけ・もたれ・胃の痛みといった胃の不調に悩む方々は増加傾向※2 にあり、「仕事や私生活に影響が出る」「睡眠や食事を気持ちよくとれない」といったQOL 低下に悩む人が多数いることが、同社の調査により明らかとなった。『つらい症状でお悩みの方々に寄り添い、サポートさせていただきたい』という強い願いのもと、同社は「タケプロンｓ」の発売準備を進めてきた。
医療用医薬品からスイッチOTC 化された「タケプロンｓ」は、販売時に薬剤師による説明を必要とする要指導医薬品にあたる。お客様の手にとっていただきやすいよう、全国のドラッグストア・薬局で販売する。
なお、「タケプロンｓ」に配合されている「ランソプラゾール」は、同社の前身である武田薬品工業株式会社が医療用医薬品として開発したプロトンポンプ阻害薬（PPI）で、1992 年に発売されて以降長い間たくさんの患者に処方されている。
＜製品特徴＞
つらい胃の不調の原因の一つが、「出すぎた胃酸」です。「タケプロンｓ」は、胃酸の元※3 にはたらきかけることで「胸やけ・もたれ・胃痛」に優れた効果を発揮する。「タケプロンｓ」には、以下の3 つの特徴がある。
1. 1日1回1錠で、24時間効果を発揮
2. 口に含むとすばやく崩壊し、水なしで飲める口腔内崩壊錠
3. 食事の影響を受けにくく、タイミング問わず※4 いつでもどこでも飲める
■製品概要
＜錠剤について＞
・水なしで飲める口腔内崩壊錠
・口腔内崩壊錠が崩壊する様子※5
・医療用と同じ成分（ランソプラゾール）を、7 層の腸溶性コーティングを施した直径約0.3mm の細粒として配合
7 層構造の腸溶性細粒を直径約0.3mm まで小さくすることで、有効成分ランソプラゾールが胃酸の影響を受けることなく速やかに届く※6 とともに、飲んだ時の苦みやざらつき感を抑えている。
・苦さの少ない「イチゴ風味」
水なしで口に含んでも苦さが少なく飲みやすいイチゴ風味。
■タレント情報
本製品の発売にあたっては、映画、ドラマ、舞台、音楽など幅広い分野で活躍している玉木宏さんをブランドアンバサダーに起用し、2025 年8月より順次TVCM やデジタルメディア、屋外広告、店頭など各種プロモーションを全国で展開中。
〇タレントプロフィール
1980 年1 月14 日生まれ。愛知県出身。
―直近の出演作品―
・WOWOW「ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編」(2024 年10 月)
・映画「十一人の賊軍」(2024 年11 月)
・映画「雪風 YUKIKAZE」(2025 年8 月)
・Netflix「イクサガミ」(2025 年11 月)
同社は、今後も「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、高品質で優れた製品・サービスと適切な情報の提供を通じて、引き続き幅広いお客様の生き生きとした生活に貢献できるよう、より一層努めていくとしている。
※1 医療用と同じ成分のランソプラゾールであること
※2 厚生労働省「国民生活基礎調査」より
※3 胃酸分泌の最終段階であるプロトンポンプ
※4 1 日1 回同じ時間帯に服用すること
※5 40℃の水に浸漬
※6 胃から速やかに有効成分の吸収部位である腸へ届く
■アリナミン製薬株式会社
■アリナミン製薬株式会社
