【50年前にタイムスリップ】1970年代カリフォルニア風Motelを内見！――物件紹介YouTuberのゆっくり不動産さんが、動画内で沖縄市の個性的な物件を現地リポート。日本に居ながら「70年代のガチモーテルに住める」という、時空も文化も飛び越える希少なスポットを紹介した。



「日本離れしたアメリカンな街並み」に感動したゆっくり不動産さんは、沖縄本島中部のゲート通りに降り立ち、「こんなにアメリカが息づく街は珍しい」と語る。「大阪で言ったら那覇が北、中部が南」という謎比較も交えつつ、同エリアの多文化な魅力を伝えた。



物件は1970年、まだ沖縄がアメリカ統治下にあった時代に建設された本物のモーテル。当時の雰囲気を大事に残しつつ、リノベ界の子祖「アートアンドクラフト」さんが現代の暮らしに合わせて運営。訪れたゆっくり不動産さんは「これはもはや歴史の授業」と歴史的背景に興奮を隠せない。



建物はコンクリート平屋。エントランスには70年代当時のネオンサインや料金表がアートとして復活し、共用スペースも「ランドリーやミニキッチンがあって、長期で住んでもシェアハウスみたいなイメージ」と暮らしやすさも語る。



とりわけ話題を集めたのは「Most Sukesuke Bath」と自ら名付けた屋上の貸切バス。「風呂がスケスケを完全に通り越して、完全にフルオープン」と語り、「なぜか風呂がスケスケな物件に遭遇することが多い」と苦笑。水着か全裸か迷うほどの開放感で「発想が自由すぎん？」と独特の見解を披露した。



室内は19.4㎡の開放的なワンルームで「70年代のカリフォルニアをイメージした内装。長期ワーケーションも最高」と推しポイントを連発。そのほか、レトロなピンクの水回りや黒板式ドア鍵、電話、個性的なガレージ付き部屋も登場し、「現代の進化とは真逆なヴィンテージの魅力」に痺れた様子だ。



動画の終盤では「本当に面白いモーテルでした」と大満足の締め。「沖縄中部の歴史や文化の上に成り立った建物を、あえて壊さず現代にも合うスタイルに蘇らせる思想が最高」と絶賛し、「季節ごとにいろんな場所で暮らしてみるのも楽しそう」と率直な夢を語った。次回の個性派物件内見にも期待を抱かせ、動画を結んでいる。