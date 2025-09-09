この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

相続した実家が「負の遺産」に!? 空き家放置で起きる悲劇とトラブルを防ぐための全対策【さくら事務所】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

■「空き家」の放置はなぜ危険？想像を超えるトラブルとは

「実家を相続したけど、今は住む予定がないからそのままにしている…」

そんなふうに考えていませんか？実は、相続したマンションの「空き家」を放置することは、想像以上のリスクを伴います。住んでいないのに、なぜトラブルが起きてしまうのでしょうか？

株式会社さくら事務所でマンション管理コンサルタントを務める取締役副社長COOの山本直彌さんによると、空き家放置の最大の問題は、管理費や修繕積立金の滞納にあるといいます。

住んでいないから払いたくない…という気持ちはわかりますが、所有者である以上、支払い義務は発生します。しかし、相続人が手続き方法を知らなかったり、管理会社との連携がうまくいかなかったりすることで、滞納が発生してしまうケースが後を絶ちません。

■空き家が引き起こす、身近なトラブル

管理費の滞納以外にも、空き家は以下のようなトラブルを引き起こす可能性があります。

●悪臭トラブル

空き家のままで、冷蔵庫の中の食品が腐敗し、悪臭が発生することがあります。特に夏場は深刻で、周りの住人に大きな迷惑をかけてしまいます。

●設備の点検・更新ができない

年に数回行われる消防設備点検や、インターホンの更新工事などで、室内に入れないと作業が進まないことがあります。空き家のせいで点検ができず、建物全体の安全性が損なわれるリスクもゼロではありません。

●排水管のトラブル

排水管の清掃ができないと、他の住戸で詰まりが発生した際に、空き家が原因となってしまう可能性があります。

■空き家トラブルを防ぐための3つのポイント

では、これらのトラブルを未然に防ぐためには、どうすればよいのでしょうか？

●ポイント1：所有者情報のこまめな更新

管理組合や管理会社は、マンションに住んでいる人の名簿は持っていても、相続人の情報まで把握していることは少ないです。所有者変更があった際は速やかに「区分所有者変更届」を提出し、緊急連絡先を登録しておきましょう。

●ポイント2：手続き方法の共有

管理組合は、いざという時のために、所有者変更の手続き方法を明確に周知しておくことが大切です。管理室で書類を配布したり、クラウドサービスを活用していつでも閲覧できるようにしたりするなど、アナログとデジタルの両面から情報を共有しましょう。

●ポイント3：滞納債権は次の所有者に引き継ぐ

もし管理費等の滞納が発生しても、管理組合が肩代わりしてはいけません。滞納債権は次の所有者に引き継がれる「特定承継」が可能です。滞納分を売却価格から差し引くなど、ルールを明確にしておくことで、健全な管理を維持することができます。

■専門家への相談が、トラブル解決の第一歩

株式会社さくら事務所では今回のような空き家問題を含む、マンション管理組合の問題解決を支援しています。また、グループ会社のらくだ不動産株式会社では相続した不動産の売却や活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。

マンションの空き家は、個人だけの問題ではなく、マンション全体の資産価値や安全性にも関わる重大な問題です。どうしたらいいか分からない、と一人で抱え込まず、第三者の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

