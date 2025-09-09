配信から約1カ月が経過してもなお、Netflixシリーズ『グラスハート』についての興奮冷めやらぬ感想がSNSで流れてくる。その度に共感する。このドラマは観終わったら語らずにはいられない作品なのだ。

参考：佐藤健、『グラスハート』リハ公開 「志尊何て言ってるの？」に志尊淳「わからん」とリプ

本作は、1993年から現在まで書き継がれてきた若木未生による同名ライトノベルシリーズを実写化したもの。もともと原作のファンだった主演の佐藤健が自らNetflixに企画を持ち込み、実現した肝いりの作品だ。孤高の天才音楽家・藤谷直季（佐藤健）率いる4人組バンド・TENBLANKが、幾多の試練を乗り越えてスターダムを駆け上がっていくさまが描かれている。

RADWIMPSの野田洋次郎やONE OK ROCKのTakaを筆頭に名だたるアーティストたちが提供した楽曲、一年以上前から楽器練習に励んだ俳優陣の演奏、柿本ケンサク監督の演出が結集したライブシーンは圧巻の一言。友情や恋、嫉妬が複雑に交錯する人間模様も非常に見応えがある。

だが、それらに熱中させられるのは、物語を動かす登場人物に魅力があればこそ。佐藤が「『グラスハート』以上に登場人物が魅力的な作品はなかった」と語るように、本作の登場人物は一人の取りこぼしもなく魅力的で、「推しキャラは誰か」で語り始めたら止まらなくなることは必至だ。どのキャラにも沼にハマる要素があるのだが、特に罪深いのは志尊淳演じるキーボード担当・坂本一至。この作品で志尊のファンになった人も多いのではないだろうか。

■坂本（志尊淳）が“純度100%の本心”を打ち明ける場面 物語はバンドをクビになった大学生の西条朱音（宮粼優）が、藤谷にTENBLANKのドラマーとしてスカウトされるところから動き出す。当初、無名のドラマーである朱音が加入することに既存のメンバーで唯一反対していたのが坂本だ。坂本はのっけから「俺、あんたの音、好きじゃない」と朱音に辛辣な言葉を投げかける。その時点で、「ははーん、こりゃ好きになるパターンだな」と思った人は多いに違いない。志尊が“ツン”で登場した場合は、必ず“デレ”で終わる。そう決まってるのだ。

案の定、坂本は朱音の音楽に対する情熱を認め、やがて一人の女性として愛するようになる。常にどこか不機嫌で、皮肉屋。そんな坂本は、劇中でほとんど本音を語っていないところに注目したい。一見すると、思ったことをそのまま口にしているようだが、いつも本心は言葉と少しだけズレたところにある。

そのズレを視聴者に伝える役目を果たしているのが、志尊のノンバーバルの演技だ。目の奥に宿す感情、視線の動き、間の取り方で巧みにズレを表現し、坂本の本心を視聴者に想像させる。いわば、坂本は志尊の表現力と鑑賞者の想像力が合わさって初めて完成するキャラクターであり、したがって鑑賞者の坂本に対する思い入れが強くなるのはごく自然なことなのだ。

一度だけ、坂本が純度100%の本心を打ち明ける瞬間がある。物語の終盤で、藤谷の元に駆けつけようとする朱音を後ろから抱き留め、「西条が好きすぎて窒息しそうなんだけど」と告白するシーンだ。『グラスハート』の名台詞ランキングがあったなら、間違いなく1位に選ばれるに違いない。そこに至るまで志尊が着実にディテールを積み重ねてきたからこそ、絶大な破壊力を発揮する。

また、志尊のライブパフォーマンスにも触れざるを得ない。一切の妥協を許さず、命を削って音楽を作る藤谷と、その才能に心底惚れ込んでいる人たちが大半を占める本作の中で、坂本は最も冷静に物事を見ている常識人だ。ゆえにともすれば、凡人として映りかねない。それを回避しているのがライブシーンであり、演奏力もさることながら、クールな佇まいからパッションがほとばしるパフォーマンスに目を奪われる。特にベースを担ぎながらキーボードを奏でる場面は坂本が紛うことなき天才であることを印象付けていた。

役に対する深いアプローチから導き出された繊細な演技で想像の余白を残し、鑑賞者との一体感をつくる志尊淳。本作には、その俳優としての在り方が如実に表れている。（文＝苫とり子）