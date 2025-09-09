¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙOP¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤«¤éÏ©ÀþÊÑ¹¹¡©¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î²¹¤â¤ê¤È¼ä¤·¤µ¤¬Æ±µï
¡¡¤Û¤Î°Å¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Î²¹¤«¤¤¡£9·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2025Ç¯ÅÙ¸å´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢°Å¤¬¤ê¤ò¤Ý¤Ä¤ó¤È¾È¤é¤¹Åô²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê²¹ÅÙ¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î²»³Ú¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¼ê¿¨¤ê¤Î¤¢¤ë²¹¤â¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢³Î¤«¤ÊÈá¤·¤ß¤ä¼ä¤·¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Û¤Î°Å¤¯¤Æ¤Û¤Î²¹¤«¤¤Èà¤é¤Î²»³Ú¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤«¤¹¤«¤Ë¾È¤é¤¹¼çÂê²Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè117ÏÃ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òº¹¤·½Ð¤¹
¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¤â¤¢¤ëº´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤Î¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¤Ê¤ë¥Ç¥å¥ª¡£¤Ý¤«¤Ý¤«¤È¤·¤¿ÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤º´Ìî¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¿´¤Î±ü¤Ë²û¤«¤·¤¯¶Á¤¯º´Æ£¤Î²ÎÀ¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¿´ÃÏ¤¤¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±Ë»¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´¤¬¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¡¢°¦¤ª¤·¤¤Êª¸ì¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿±ü»³Âç»Ë´ÆÆÄ¤¬À©ºî¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¼çÂê²Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï·àÈ¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÉ²»¤Î¤¢¤ë¾¯Ç¯¡¦¥¿¥¯¥ä¡Ê±Û»³·ÉÃ£¡Ë¤È¡¢Èà¤¬Ã¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¯¾¯½÷¡¦¤µ¤¯¤é¡ÊÃæÀ¾´õ°¡ÎÉ¡Ë¡¢Èà¤é¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ò¶µ¤¨¤ë¥³ー¥Á¡¦¹ÓÀî¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡£¿¨¤ì¤¿¤é²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê´Ø·¸À¤È¡¢3¿Í¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤¬¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î²»³Ú¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¤¿¤æ¤¿¤¦¼ä¤·¤µ¤ä¸ýÀË¤·¤µ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÃÝÎÓÎ¼´ÆÆÄ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØÂç¤¤Ê²È¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤ëÁ°¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Ë´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¡Ò°Å¤¤¤È¤³¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤¿¡¿Ã¯¤«¤Î¸Æ¤ó¤Ç¤ëÀ¼¤¬¤·¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤È¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷¤¬²Î»ì¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤òÊú¤¨¤ëÈà¤é¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¡¹¤ÎÊâÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·è¤·¤ÆµÞ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÄ«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Î¡¢¡È²øÃÌ¡É¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î26Æü¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢º´Ìî¤Èº´Æ£¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¸ò¸ß¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ä¾ð·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢À¾ÍÎ²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÌÀ¼£¤òÀ¸¤¤ë¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤Î¤Ò¤È¤êÌ¼¡£À¤¤ÎÃæ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÑ²½¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡È²øÃÌ¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Î²Î»ì¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤é¤á¤·¤¯¤â¶½Ì£¿¼¤¤À¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËèÆü¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ò·¯¤È¤Õ¤¿¤êÊâ¤¯¤À¤±¡Ó¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ï¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¤¢¤¤À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÒÍ¼Æü¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤Í¡Ó¤È²Î¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÒÌî¿â¤ì»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÆ±¤¸¥Èー¥ó¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ï¥®¥ê¥·¥ãÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥©ー¥¯¤ò³Ú¶Ê¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¤ËÀø¤à´îÅÜ°¥³Ú¤òµÅ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢À¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸ÀÍÕ¤äÊª¸ì¤È¤È¤â¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Èà¤é¤Î²»³Ú¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ê¤é¤É¤¹¹õ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¾ð¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Ï¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¯¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¿§¹ç¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ï¡¢²¿¤È¤âÀ¸¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤ò¤¦¤é¤á¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È²øÃÌ¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÈá¤·¤ß¤ä¤ª¤«¤·¤ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦RADWIMPS¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡ÏºÀá¤¬Á´³«¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë²Î»ì¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö»òÊª¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤è¤¦¤Ê¶áÌ¤ÍèÅª¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊOP±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¤Î»þÂåÇØ·Ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤«¤é´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¿´¾ð¤Ë²»³Ú¤¬¥ê¥ó¥¯¤·»Ï¤á¤ë¡£¿ó¤¬¤Î¤Ö¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÒÀäË¾¤Ç¤µ¤¨ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤Â®¤µ¤ÇÁö¤ë·¯¤È¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É²¿¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»òÊª¡×¤¬¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê´ó¤êÆ»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤Ë¤Ïíµ¤¤Ê¤¬¤é¤â¹¥´ñ¿´Ë¤«¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ»Ãæ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ÏÊª¸ì¤Î½ª¤ï¤ê¤È¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯²»³Ú¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë