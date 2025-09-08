畳からムカデが這い出る“隔離施設”級の京都・築90年物件がヤバい
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が公開した最新動画で、宅建士のテラさんとゴリラさんが、京都の山奥に佇む築90年の古民家を内見。動画冒頭で疲れ切ったゴリラさんが「もう仕事したくない」「今すぐFIREしたい」とこぼす中、テラさんが「そんな方にピッタリな隠居物件」として紹介した物件の全貌が明らかになっている。
京都の山奥、豊かな自然に囲まれたこの物件は、小川のせせらぎが聞こえる風情あるロケーション。しかし、その趣とは裏腹に、玄関前には「誰かを縛っていたんじゃないか」とゴリラさんがツッコミを入れるほどの大量の紐が散乱し、早くも珍物件の片鱗を見せつける。
室内に入ると、古民家ならではの魅力と謎が同居。障子には本物の紅葉の葉が接着剤で貼り付けられており、手作り感あふれる装飾に驚かされる。圧巻なのは、建物のすぐそばに迫る苔むした壁。その圧迫感に、ゴリラさんは人気漫画『進撃の巨人』になぞらえ「ウォールマリアみたい」と秀逸な例えを披露した。
さらに動画のハイライトは、畳の隙間から現れたムカデがそろそろと姿を消していく衝撃的なシーン。「畳の隙間に侵入していきました」と実況されるほどの、自然との共存が求められる環境だ。この過酷さに、テラさんは「虫苦手な人はほんと無理だと思います」と断言。ゴリラさんも「隠居というより隔離」と評し、都会の喧騒から離れたい人にとっても、かなりの覚悟が必要な物件であることを示唆した。
