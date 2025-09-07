石破総理が辞任する意向を固めたことが分かりました。

政権幹部によりますと、石破総理は辞任する意向を固め、きょう表明する見通しだということです。

自民党では参議院選挙の大敗を受け、“総裁選の前倒し”の実施を求める書面の提出をあす（8日）に控えていますが、石破総理としては党の分断を避けるため、自ら身を引く決断をしたものとみられます。

石破総理は昨夜、菅自民党副総裁や小泉農林水産大臣と会談。そして、きょう午後には岩屋外務大臣や村上総務大臣など自らに近い閣僚と会い、最新の自民党内の情勢などについて意見交換したものとみられます。

また、総理官邸は先ほど、石破総理が午後6時から記者会見を行うと発表しました。

石破総理が辞任する意向を固めたことを受け、与党公明党の幹部は「驚いている。ただ、総理が解散・総選挙を選択しなかったことは良かった」と述べ、安堵していました。

また、自民党の閣僚経験者1人は「党内が混乱している状況を収めるには、これが唯一の道だった」と評価しました。その上で「進退を自ら決めてほしいと思ってきた」と述べ、総理の判断を歓迎しました。