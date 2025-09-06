差別されるネコムスメとの「抱っこや間接キス」にドキドキ！巷の視線を一蹴する青年の“神対応”にスカッ【作者に聞く】
【漫画】作品の本編を読む→抱っこに間接キス…？初デート、一体どうなる？
SNSで人気を集めるチャロスさん(@Cha_ros)は、ラブコメやシュールな話、家族モノなど多様なジャンルの漫画を投稿している。今回は、SNSで反響があった「ネコムスメシリーズ」から『ネコムスメ、はじめてのお散歩デート』を紹介する。
■「かわいいですよねー！」と一蹴…ネコムスメと心優しい青年の物語
人間と妖怪のハーフである「ネコムスメ」を拾った青年は、一緒に暮らし始めてしばらく経ったころ、初めての散歩に出かける。ネコムスメが「私は妖怪。大丈夫？」と心配するも、青年は「何か問題でも？」と全く気にしていない。しかし、町の人はネコムスメを見てひそひそ話す。そんな状況を気にも留めず、青年は「いやーほんとこの子かわいいですよねー!!」と大声で一蹴した。
青年の優しい行動のおかげで、ネコムスメはリラックスしてお散歩を満喫する。ネコムスメが疲れて座り込むと、青年は彼女を抱っこしてベンチへ。ネコムスメがドリンクを飲むと、青年は「オレも飲んでいい？」とまさかの間接キスをする。
この漫画を投稿したXのリプライ欄には、「かわいすぎ大好き」といった声のほか、ラストの不穏な展開に「まじ許さんぞ」といった声も寄せられた。
■「ゲゲゲの鬼太郎」がきっかけ…作者が語る創作秘話
『ネコムスメ』シリーズについて、チャロスさんは「ゲゲゲの鬼太郎に登場する猫娘を見て、自分なりのネコムスメを描きたいと思ったのがきっかけです。より猫っぽくデザインしました」と語る。
ネコムスメを拾った設定については、「道路で寂しそうに座っている捨て猫みたいなネコムスメを最初のページに出したかったので、心優しい人間が拾って面倒みる展開にしました」と明かした。
青年とネコムスメのやり取りが、おもしろくも胸キュンする魅力については、「ラブコメ要素を意識して描きました。もう少しゆっくりネコムスメの心を開かせようと思ったのですが、展開が早かったかもしれません」と、制作の裏話を話した。
さまざまな出来事を経て、距離を縮めていく二人にキュンとする本作。青年とネコムスメの関係やストーリー展開に妄想が止まらない。
