今年7月、グラビアオーディションの記者会見で、俳優・内田有紀の20歳年下の妹だと明かし、大きな注目を浴びたタレントの澪奈（29）。

内田有紀さんの妹であることを公表した、タレントの澪奈さん ©榎本麻美／文藝春秋

「私と姉は違う存在なので。姉と競うとか、そういう考えはないです」

――ミスFLASHの会見で内田有紀さんの妹だと明かしましたが、内田さんがドラマ「最後から二番目の恋」で演じた長倉万理子の元ネタが澪奈さんだとも発言されていましたね。

澪奈さん（以下、澪奈） 私も最近知ったんです。姉とご飯を食べてる時に私を元ネタにしたと言われて（笑）。あのドラマは脚本家の方と役者が話をしながら、いろいろ役を煮詰めていったみたいなんです。

家族に対して敬語で話したり、みんなでいる時に1人だけの世界に入っちゃう部分とか。あと髪の毛がもっさりしていたり、ドラマを見ると確かに私を誇張してやっているなと思いました。ただ、私は別にニットは着てないんですけど（笑）。

ハリウッドザコシショウさんってかなり誇張されたものまねをやられるじゃないですか。なのでドラマを見ながら「ザコシショウさんにものまねされる人ってこういう感じなのかな」って思ってました。ほんのちょっとは複雑ですが、トータルで見れば、ありがたいなって思っています。

――お姉さんと共演はしたいですか。

澪奈 よく聞かれるんですけど全然ないです。もしそういうお仕事のお話があれば考えますけれど、そもそも姉と私では全然芸能界での“位”が違うので。突然私がそういう位が違う場所へ仕事に行ったら、周りの方にも迷惑をかけてしまうと思っています。

――これも何度も聞かれている質問かもしれませんが、お姉さんに嫉妬はないんですか？

澪奈 嫉妬はもう、立場が違いすぎてないんですよね。会社に入ったとしても、新入社員が全員社長になりたいと言ったらそれは違うじゃないですか？ 私と姉は違う存在なので。姉と競うとか、そういう考えはないです。もちろん仕事量は全然違いますけど、私ももうこの仕事を10年近くやっていますし。

――お姉さんを見ていて、芸能界の難しさを知ったことはありますか。

澪奈 姉は昔、「クランキー」や「トッポ」とロッテのCMによく出ていたんですよ。ただ、その時期にメディアで「好きなお菓子は何ですか」って聞かれたんですよ。姉は素直に「ギンビスのアスパラガスが大好き」と言っちゃって、それで始末書になっちゃったってのはありましたね（笑）。

――なるほど。それは厳しい面です（笑）。

澪奈 ロッテに限らず、姉は広告にもよく出ているので、最近だとテレビをつければ「ソニー損保」のCM、渋谷に行けばヤクルトの広告に出ている。どこにいっても姉がいるんですよね。だから存在が消えなくて、それで気を張っちゃう部分はあります。もう慣れてはいるんですけど、それでもちょっとリラックスできないなってのはありますね。

――澪奈さんは役者ですが、お姉さんの作品を見ることはあるんでしょうか。

澪奈 たまに見ます。最初は姉という意識が強くて、お芝居が頭に入ってこなかったんですけど、最近は私なんかがいうのも生意気なんですけど、違和感ないお芝居になってきていて、作品を見ていても入り込めるんです。それこそ「ドクターX」くらいからですね。

今のパートナーさんがマネージャーさんになったぐらいから、姉のお芝居が劇的に良くなっていて。2人でちゃんと台本読み合わせをしているみたいなんです。なので姉にとってターニングポイントなんじゃないかなって思いますね。

犬のバーターでテレビ出演し嫉妬したことも…

――なるほど。ドラマを見ていて思うんですが、内田有紀さんは驚異的に若いですよね。

澪奈 よく「奇跡の何歳」みたいに言われてますね（笑）。自分のやりたいことをちゃんと追求してやってるから、中身が若々しいんじゃないかなって思います。あと体をよく気遣ってます。姉はお酒は飲まないんですが、昔は炭酸飲料を飲んだり、甘いものを食べたりしていたんですけど、ある時から、マイボトルで、白湯しか飲まなくなりました。

うちの犬が出る野外のドッグショーに姉がついてきたことがあったんですが、ドッグショーって待機する時間が長いんですよ。そうしたら撮影現場で使う大きめの日傘を差して、あぐらをかいて、瞑想し始めちゃって。「えっ、ここで始めるの？ 内田有紀だってバレちゃうよ」って思うんですけど、姉は体のためだったら気にしないんです。こっちがヒヤヒヤしちゃうというか。

そういえば私は姉のバーターで仕事をもらったことはないんですけど、一時期犬のバーターでテレビに出ていたんです。

――犬のバーターですか？

澪奈 まだ東京に住んでいた時代に飼っていた犬が珍しい犬種だったので、TBSさんの「トコトン掘り下げ隊!生き物にサンキュー!!」という動物番組に一時期出ずっぱりだったんですよ。私も飼い主として番組に出演していました。だから姉のバーターよりも、犬のバーターのほうが多くて。姉に嫉妬したことはないんですけど、犬には嫉妬していました。「なんで犬の方がテレビに出られるんだ」って。

東京ビッグサイトなどで開かれるドッグショーで何年も1位になるような犬だったんですけど、姉よりも犬の方が身近にいる分、余計に悔しいところもありました。なので親から犬をドッグショーに連れて行くように言われていたんですけど、「もう私は連れて行きたくない」って一時期なってましたね（笑）。

――いまはお住まいは静岡県の伊東市だそうですね。地元のFM局でパーソナリティをやられているとか。

澪奈 はい。両親とグレートデンっていう80キロ近い犬4匹と一緒にいます。もともと引っ越したのも犬のためなんです。実は家族みんなが犬のアレルギー持ちなんですが、薬を飲んで頑張ってます（笑）。

FMは元々、私が局のリスナーで、たまたまパーソナリティ募集のCMがラジオで流れてきたんです。元々、ニコニコ生放送で配信もやっていたし、お喋りの仕事をやってみたいなって思って面接を受けて、合格しました。

将来は声の仕事を軸に活動していく予定

――今の芸能界での目標はどういうものですか。

澪奈 最近変わってきています。映像の芝居はもちろんやりたいです。ただ、やりたいことと、やれることって、巡り合わせで違ったりするので。

ありがたいことに静岡のSBSラジオの番組でリポーターをさせていただけることになりました。内田有紀が姉だと世に知られる前にいただいたお仕事です。SBSラジオのお仕事だったり、FMのお仕事だったり、声のお仕事を軸にできたらいいなと今は思っています。

――最後に、内田有紀の妹であるということを今、ご自身的にはどう考えていますか？

澪奈 姉がいたからこそ今のお仕事の良い部分も大変な部分も知ることができましたし、いなければ今の自分はこうして存在していなかったと思っています。昔も今も私の中では大きな存在です。姉として、そして一人の人間として尊敬していますし、私にとって大好きな家族です。

