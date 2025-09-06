熱を逃がし、汗を飛ばす。動きに応える【アンダーアーマー】のトレーニングベースレイヤーがAmazonに登場中‼
軽く、涼しく、自在に。限界を超える一枚【アンダーアーマー】のトレーニングベースレイヤーがAmazonに登場!
アンダーアーマーのトレーニングベースレイヤーは、高いパフォーマンスを支えるために設計された『ヒートギア』ベースレイヤー。体温・水分・可動性の3つの要素に着目し、快適さと機能性を追求した。
体温コントロール機能により、運動中の体温上昇を抑制。疲労の原因となる熱の蓄積を防ぎ、筋肉の反応時間を維持することで、集中力と持久力をサポートする。
水分コントロールでは、汗を瞬時に吸収・発散する『モイスチャートランスポートシステム』を採用。肌を常にドライに保ち、不快感や水分による重量負担を軽減。60分間のトレーニング後でも、通常のコットンTシャツと比べて53パーセント軽量という驚きの軽さを実現している。
さらに、独自の編み構造と高伸縮素材により、4方向への優れたストレッチ性を確保。身体の動きにしなやかに追従し、まるで何も着ていないかのような自由な着心地を提供するアイテムだ。
