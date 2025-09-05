2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」。その第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」が、3月13日（金）と14日（土）の2日間で開催決定。9月5日から出展クリエーターの募集を開始しました。

11月16日まで出展クリエーターを募集中

“インディーゲームを中⼼とした様々なクリエイターの才能が⼀堂に会し、頂を⽬指すきっかけとなる場”を志してスタートした同イベント。2025年に開催された第3回では200超のタイトルが出展され、延べ2万3000人を超える来場者を記録しました。従来同様、招待タイトルに加えてより多くのクリエーターに出展機会を提供するために出展クリエーターの応募を受け付けます。出展費用は無料。

【出展資格】

以下条件の1点以上をイベント当⽇に展⽰または頒布できること

• ⾃作のPC ⽤ゲームソフト（VR 等も可）

• ⾃作のスマートフォン・タブレットデバイス⽤アプリ

• ⾃作のコンシューマーゲーム⽤ソフトウェア（メーカーが認可している⼿段で起動ができるものに限る）

• ⾃作デバイスで動作するゲーム

※新刊・既刊は問いません。また、⼆次創作も頒布・展⽰可能です。

※国内・海外不問です。

※当⽇会場にてお⽴会いいただける⽅を優先いたします。 【出展費⽤】 無料

【出展申込期間】 2025 年9⽉5⽇（⾦）12:00〜2025年11⽉16⽇（⽇）23:59（JST）

【出展応募フォーム】 https://forms.gle/XYmsyzH8AhgsiZXNA[リンク]

2025年のレポートはこちら：

東京・吉祥寺から発信するインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」が開催 注目作品をピックアップしてご紹介

https://getnews.jp/archives/3605053