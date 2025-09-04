ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ö·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¡×¤ÇÀµ·î¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡ÙÃæ»ß¤ÎÆ°¤¡È¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¡É¤Ç¥³¥ó¥ÓÉü³è¥à¡¼¥É¤ËÎä¿å
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ5¥«·î¤¬·Ð¤Ä¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤Îµ¤ÇÛ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ·î¹±Îã¤Î¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¡È²«¿®¹æ¡É¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡4·î3Æü¡¢ÀÐ¶¶¤ÏÁá´ü¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈ¯Ã¼¤È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤Ë¡ÈÈô¤Ó²Ð¡É¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¡ØÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡Ù¤È²ñ¿©¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4·î9Æü¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ï¤³¤Î¡ØÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡Ù¤¬ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï½÷À¼Ò°÷¤È¤Î²ñ¿©¤òÇ§¤á¡¢¿¼¼ò¤òÍýÍ³¤Ëµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½÷À¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²áµî¤Î¡È¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¡É¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÀÐ¶¶¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢É½ÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬2021Ç¯¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎGATE7¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÎÎÅÍÜÃæ¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÂåÂÇ¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÙ»ßÈ¯É½¤«¤é¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÁêÊý¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÙ»ß¤«¤é5¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥Ó¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ï¡¢2000Ç¯¤«¤éÀµ·î¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÌ´ÂÐ·è!¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À!!¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î2¿Í¤¬Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢Âîµå¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤´Ö¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤éÈ¿È¯¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é11»þ¤Þ¤Ç6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡Ù¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐ¶¶¤ÎÉÔºß¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÏÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÉý¹¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤âÌîµå¾ì¤ÇÌîµåÈ×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ø¥ê¥¢¥ëÌîµåBAN¡Ù¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµåÁª¼ê¤ò¾·¤¯¤Î¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢ÁêÊý¤ÎÌÚÍü¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤òËä¤á¤ë¤Û¤É¤Î¥í¥±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡Ù¤òÃæ»ß¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º£¸å¡¢ÀÐ¶¶¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡Öº£¸å¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1980Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ¶¶¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö2018Ç¯¤Ë¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬½ªÎ»¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡Ù¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó1Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡Ù¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤â¾ÃÄÀ¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇºÆ¤Ó¡ÈÄëµþº²¡É¤ò¸«¤»¤ëÆü¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£