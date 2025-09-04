この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「台湾なのに日本人が全員スルーする『空白エリア』に行ってみたぞ！！」——そんな挑戦的なタイトルで、旅行系YouTubeチャンネル「どこにでも行くドスコイ」が台湾の新たな魅力を掘り起こしている。多くの観光客が台北や台南を目指す中、ドスコイさんはその間に存在する「台湾でいちばん分からない謎エリア」に足を踏み入れた。



動画冒頭でドスコイさんは、「台湾はほとんどの人は台北と、あと千と千尋のあそこしか行かないと思うんですけども」と、日本人観光客の定番ルートに鋭く切り込む。今回ドスコイさんが旅するのは、台湾第2の都市へと急成長を遂げた台中市から、古都・台南市に挟まれた彰化県、雲林県、嘉義市だ。これらの地域は交通の要所でありながら、多くの旅行者が通過するだけの「空白地帯」になりがちだと指摘する。



旅は、台湾第3の都市から第2の都市へと昇格した台中からスタート。そこから電車でわずか20分の彰化へ向かう。ドスコイさんは、この彰化がかつて「元・台湾第2の都市」だったという歴史を紹介。日本統治時代に台中が重点的に開発されたことで相対的に発展が遅れた背景に触れ、「すいません、うちの日本がね、うちの日本がちょっと台中のほうを発展させちゃって」と、ドスコイさんならではのユーモアを交えて解説する。彰化名物のグルメ「肉圓（バーワン）」を実食する場面では、「若干ニンニクが入ってる気がする。一瞬、二郎系ラーメンを思い出す」と独特の食レポも披露した。



さらに足を延ばした鹿港（ルーカン）は、「ガチ古都」と称される歴史的な街。屋根が道にせり出し「空が見えない」独特の商店街の光景には、思わず息をのむ。多くの観光客で賑わう様子に「古都もクソもない」と毒づきながらも、その奥深い魅力に引き込まれていく。



「台湾はどこ行っても同じような街並み」という持論をこぼしつつも、旅は台湾で最も田舎とされる雲林県を抜け、嘉義市へ。ここでドスコイさんは、この旅一番の発見ともいえる絶品グルメ「鶏肉飯（ジーロウファン）」に出会う。「めちゃくちゃ美味しいわ。これ日本人でまずいっていう人いないと思う」と大絶賛。この一杯を味わうためだけでも訪れる価値があると力説した。



定番ルートから外れた場所には、知られざる歴史や文化、そして忘れられない味覚が眠っている。ドスコイさんの「台湾ならどこにでもある街並みから特徴を見い出す」という旅のスタイルは、ありふれた風景に隠された物語を見つけ出すことの面白さを教えてくれる。次の台湾旅行では、この「謎エリア」に立ち寄ってみてはいかがだろうか。