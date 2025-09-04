「一説によると関東近辺じゃないかという話」去就が注目される前田健太の移籍先に関して球界OBが独自の見解を披露 浮上した「関東2、関西1の3球団」
再び日本球界で勇姿が見られるか(C)Getty Images
剛腕が再び日本球界に復帰する意欲を示している。
ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太は8月31日放送の「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（テレビ東京系列）でインタビューに応じ、来季の日本球界復帰の意向を示した。
【徹底考察】前田健太投手が日本球界復帰を宣言！『個人的には〇〇に来てほしい︎』獲得の可能性のある球団を語ります【プロ野球】
メジャー10年目の節目となる今季は5月にタイガースを退団後、カブス、ヤンキースのマイナーと渡り歩いている。
現在でも150キロ超の剛速球、先発、リリーフも務められる経験豊富な右腕を求める球団は多いと見られ、日本球界復帰が濃厚となる来季に向けて、各球団の水面下の動きも注目されている。
剛腕の去就をめぐっては球界内でも考察の声があがっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月4日に自身のYouTubeチャンネルに「【徹底考察】前田健太投手が日本球界復帰を宣言！『個人的には〇〇に来てほしい!!』獲得の可能性のある球団を語ります【プロ野球】」と題した動画を更新。前田の去就に関して独自の見解を明かしている。
以前に動画にも出演など親交のある前田健太に関して高木氏は「理論はしっかりしてるからね。マエケンは」と現在でも十分働ける力を持っているとした。
その上で気になる日本球界復帰後の移籍先についても言及。
「一説によると関東近辺じゃないかという話だよね ジャイアンツとか」と具体的な球団名もあげた。
巨人には以前から親交の深い同期、坂本勇人、また今季から同じく88世代の田中将大も加わり、節目の日米通算200勝を目指している。
ほかにも獲得の可能性がある球団について、「DeNAとか 関西ではオリックスとかね」と関東の2球団、関西の1球団をあげた。同時に獲得へのメリットについても言及。
「経験値を買うということ 獲る価値はある」としながら、面倒見のいいタイプなことでメジャーで10年と年月を重ね「お金では買えないような経験をしてきて」「それを若手にアドバイスしてくれるんだったら価値がある」と、パフォーマンス以外にも有形無形にメリットは生まれるとした。
また古巣の広島復帰も以前にメジャー帰りの黒田博樹氏が戻ったこともあり、同様のルートをたどるか、注目されている。
かつて18番を背負い、ノーヒットノーランも達成など、エースとして一時代を築いたことも広く知られている。
ただ高木氏は広島に関してオファーがあるかに関しても「多分してないと思うよ、これからじゃないの」と予測しながら「資金源とか、多少余裕がないと無理だよね」と獲得にあたるにしての障害にも目を向ける。
「そうなると巨人かなという気もするし、DeNAでも良いのかなという風には思うよね」と名前のあがったオリックスにしても資金面では余裕があると続けた。
その前田は日本時間4日にレッドソックス傘下3Aウースター戦に先発、8回二死までノーヒットと好投。その後ソロを許すも8回途中、1安打1失点、9奪三振の快投で日本球界復帰を見据えても、いいアピールができた。果たして剛腕が再び日本で見られるか。引き続き、去就が注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]