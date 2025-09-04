「一説によると関東近辺じゃないかという話」去就が注目される前田健太の移籍先に関して球界OBが独自の見解を披露　浮上した「関東2、関西1の3球団」

再び日本球界で勇姿が見られるか(C)Getty Images

剛腕が再び日本球界に復帰する意欲を示している。

ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太は8月31日放送の「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（テレビ東京系列）でインタビューに応じ、来季の日本球界復帰の意向を示した。

【徹底考察】前田健太投手が日本球界復帰を宣言！『個人的には〇〇に来てほしい ︎』獲得の可能性のある球団を語ります【プロ野球】

メジャー10年目の節目となる今季は5月にタイガースを退団後、カブス、ヤンキースのマイナーと渡り歩いている。

現在でも150キロ超の剛速球、先発、リリーフも務められる経験豊富な右腕を求める球団は多いと見られ、日本球界復帰が濃厚となる来季に向けて、各球団の水面下の動きも注目されている。

剛腕の去就をめぐっては球界内でも考察の声があがっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月4日に自身のYouTubeチャンネルに「【徹底考察】前田健太投手が日本球界復帰を宣言！『個人的には〇〇に来てほしい!!』獲得の可能性のある球団を語ります【プロ野球】」と題した動画を更新。前田の去就に関して独自の見解を明かしている。

以前に動画にも出演など親交のある前田健太に関して高木氏は「理論はしっかりしてるからね。マエケンは」と現在でも十分働ける力を持っているとした。



その上で気になる日本球界復帰後の移籍先についても言及。

「一説によると関東近辺じゃないかという話だよね ジャイアンツとか」と具体的な球団名もあげた。