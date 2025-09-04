この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【巨大地下室付き?!】アレをやり放題な地下室付きワンルームを内見！」の動画でYouTuber・ゆっくり不動産さんが、自由が丘にある「ガチの音楽スタジオ付きワンルーム物件」を徹底的にレポートした。個性的な物件を数多く取り上げてきた同氏だが、「音楽スタジオ付きというのは、これまた尖りまくりなコンセプト」と、これまで以上の衝撃だった様子だ。



動画冒頭で「オシャレタウンで音楽に没頭する一人暮らしなんて、もう羨ましい響き」と語るゆっくり不動産さん。なんとこちらの物件、建物の地下には本格的な音楽スタジオが4部屋も用意されており、エントランスからすでに音楽業界らしいムードが漂っている。「RPGのダンジョンを突き進む感覚」「アンダーグラウンドなくつろぎスペースが現れました」と期待に胸を膨らませつつ進むと、バンドマン歓喜間違いなしの環境に思わず興奮の声を上げる。



フェイスネットワークの運営担当者によると、これらスタジオは「予約制・無料」で、なんと24時間利用可能。「近所のスタジオを借りて使っていると月に数万円から10万円単位の負担。それが自宅マンション内で無料で使えるのでお得」と、音楽活動に励む若者をサポートする仕組みだという。特に広いスタジオ＆コントロールルームは1時間1500円～と、周辺相場と比較しても格安。「もはや僕の知識ではさっぱりわからないあんなマシンやこんなマシンが盛りだくさん」と、驚きを隠さなかった。



入居者層についても、バンド系の方や、クラシック系、創作系、アイドル系、ダンサーなど幅広く入居されているそう。



部屋の間取りは約19㎡のシンプルなワンルームだが、「音楽に完全に振り切ったこのコンセプトは本当に個性的ですよね」「ここから人気アーティストが生まれてメジャーデビューしていくような物語ができると凄いですよね」と、その夢の広がる可能性を称賛した。



動画の締めでは、「音楽センスはみじんもない僕ですが こんなところで音楽に打ち込む人生も楽しそうだなぁ」と名残惜しげに語り、「次回も個性的な物件の内見を予定しています お楽しみに」と次回予告で幕を閉じた。