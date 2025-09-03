『夫が寝たあとに』で、藤本美貴が自身の持つ資格を次々と明かし、横澤夏子が驚きを隠せない一幕があった。

【映像】藤本美貴、ヨガインストラクターをしている様子

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。9月2日の放送回では、子供の習い事について様々な話題が飛び交った。

番組内で、英語をオンラインで学んでいることを明かしていた藤本。横澤が「ママの習い事もすごい憧れるんですよ。隙間時間で何ができるか」と話すと、藤本も「今オンラインが充実してるから」と同意。横澤が「ヨガとかも、オンラインありますもんね」と続けると、藤本は突然「ヨガは、私インストラクターの資格持ってるから」と明かした。

突然の藤本の告白に、横澤は「ええ！いつから？うそだ！ほんとに〜!?」と驚いた様子をみせた。藤本はさらに「お寺で100人ぐらいと一緒にヨガやったよ」と、実際にインストラクターとして活動している際の写真も公開した。

さらに、ママの習い事について「家から出ないでいかに習い事とか自分の趣味をできるか」という話題の中で、横澤が「だから整理収納アドバイザーとか…」と口にすると、藤本は「あー、それも持ってます」と明かした。これには横澤も「ええ〜！うそだよ！なんで？私知らなくて怖いんだけど！全部もってるじゃん！」と、藤本の多才さに再び驚きの声を上げていた。