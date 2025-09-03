「AIに仕事を奪われるのはベテランではなく若手」米スタンフォード大のデータ分析が証明した「AI普及による雇用破壊」の深刻な未来

AI（人工知能）は私達人間の仕事を本当に奪っている ―― 昨今、メディアや巷でしばしば噂される「AIによる雇用破壊」の現象を、客観的かつ大規模なデータ分析で裏付ける調査結果（論文）が先週アメリカで発表された。

今回、米スタンフォード大学のEric Brynjolfsson教授ら3名の共同研究者は、米国最大の人事・給与アウトソーシング会社ADPが提供する数百万人分の匿名データを基に「生成AIが雇用に及ぼす影響」を分析した。

実は若手ほど雇用が奪われやすい結果に

この調査から明らかになったのは、職種によってAIによる影響は大きく異なることだ。最も大きな被害を受けるのは、たとえば「ソフトウエア開発」「受付」「翻訳者」さらには「カスタマー・サ−ビス」などの職種。これらの中でも、特に若年層の雇用がAIによって奪われる傾向が顕著に表れた。

たとえば「ソフトウエア開発（Software Developers）」では、（生成AIブームの火付け役となった）ChatGPTが登場する直前（2022年10月）をピークに、2025年7月までに「22〜25歳」の技術者の雇用が約20パーセントも減少している（図1）。このように若く業務経験の浅いソフト開発者の仕事が奪われる一方で、35歳以上の中堅エンジニアではむしろ雇用は増加傾向にある。

これと同じ現象は実はソフト開発のみならず「データベース」や「通信ネットワーク」あるいは「セキュリティ管理」なども含めた、「コンピュータ関連職（Computer Occupations）」全般で見られる。ここでも若手エンジニアの雇用が約10パーセント減少する一方で、中堅あるいはそれ以上のベテラン技術者の雇用は僅かながら増加傾向にある（図2）。

図1 ソフトウエア開発の雇用者数の推移（2022年10月時点の値を「1」として規格化している。以下同） ブルーのライン（22〜25歳の若手労働者）の雇用減少が顕著

図2 コンピュータ関連職の雇用者数の推移 同じくブルーライン（若年労働者）の雇用減少が顕著

AIの悪影響は雇用者数に集中し、逆に給与には変化が見られない

もちろんAIの影響を強く受けているのは、ソフトウエア開発やコンピュータ関連など技術職に限定されない。たとえば「カスタマー・サービス業務」でも、同じく22〜25歳では約10パーセント、26〜30歳では約5パーセントも雇用が減少する一方で、それ以上の年齢層では現状維持ないしは微増など傾向はよく似ている（図3）。

このように一部の職種では、AIによる雇用破壊は既に現実のデータに裏付けられた事実と化しつつある。が、その一方で企業に残った人の給与はほとんど下がっていないことも今回の調査で明らかになった。いわゆる「賃金の下方硬直性」が（少なくとも今のところは）効いている模様だ。

これらとは対照的に、「AIによる雇用破壊」の影響をほとんど受けない職種もある。たとえば「（倉庫やスーパーマーケット等の）在庫管理者（Stock Clerks）」や「介護助手（Health Aids）」等の仕事がその代表で、これらの職種では若手も含めてあらゆる年齢層で雇用は増加傾向にある（図4）。これはアメリカの経済成長に伴う自然な雇用増加であって、言い方を変えればAIの影響をほぼ受けていないということになる。

図3 カスタマー・サービス業務の雇用者数の推移 コンピュータ関連など技術職と同様、ブルーライン（若年層）の雇用喪失が顕著

図4 在庫管理者と介護助手の雇用者数の推移 あらゆる年齢層に渡って雇用は増加傾向にある

肉体労働よりも頭脳労働の方がAIに職を奪われやすい

以上のように「AIの影響を強く受ける職種」と「それほど影響を受けない職種」の違いはどこから来るのか？

同調査（論文）によれば、それは（AIによる）「自働化」と「補完」の違いにあるという。つまりAIが人間の仕事を置き換える「自働化」の場合、若手を中心に雇用は大きく減少するが、AIが人間の仕事を「補完」する場合、それらの雇用は全体的に増加する傾向があるという。

前掲のソフトウエア開発など「コンピュータ関連職」あるいは「カスタマーサポート業務」等は前者に、逆に「在庫管理者」や「介護助手」などは後者に該当するということだ。

が、そもそも「業務の自動化」とは「雇用を奪うこと」に他ならない。つまり上記の分析は単なる「同義反復（意味が同じことを繰り返して述べること）」に過ぎないように見受けられる。

むしろ（同調査では明記していないが）コンピュータ関連職やカスタマー・サポートなど「頭脳労働」はAIに職を奪われやすく、（倉庫の）在庫管理者や介護助手など「肉体労働」は奪われ難いとする見方の方が的を射ているだろう。

これは1980年代に米国のAI・ロボット研究者ハンス・モラベックらが提唱した「モラベックのパラドックス」と呼ばれる仮説に近い。

それによれば、一般の認識に反して「高度な推論（をベースとする頭脳労働）よりも、基本的な知覚と運動機能（をベースとする肉体労働）をコンピュータや機械で代替する事の方がはるかに難しい」という。この古典的な仮説が、今回の調査で図らずも立証されたと見るべきではなかろうか。

なぜベテランは守られるのか

ではAIの影響を受け易いソフトウエア開発やコンピュータ関連などの頭脳労働では、なぜ若手に雇用喪失の被害が集中するのだろうか？

この理由について同論文の著者は、若手とベテランが有する知識や技能の違いに着目して分析している。

それによれば、若手エンジニアが大学など「学校教育で習得した知識（book knowledge）」、たとえばプログラミングの基礎知識や定型的な仕様書作成などの標準的手法はAIが最も得意とする分野なので、容易に代替されてしまう。

逆にベテラン技術者が職場で長年培った「暗黙知（tacit knowledge）」、つまり現場で積み重ねた経験や仕事のコツ、複雑な人間関係の調整などはAIには学習が難しく、人間ならではの価値が維持されやすい。

この結果、若手労働者は雇用が減少し、ベテラン労働者は雇用が安定ないしは増加する傾向になるのだという。

AIが「失われた世代」を生み出す懸念も

ただ、こうしたAIによる「雇用の入り口」の喪失は、長期的に見て職場における「失われた世代」を生み出すリスクがある。つまり若手労働者が（それ以前の世代が享受した）OJTなどの貴重な経験を積むことができず、結果的に職場での実戦力となる人材がいずれ枯渇してしまうという懸念である。

このため同論文では、「企業はAIに仕事を任せ過ぎず、若手など人材育成の仕組みを意識的に設計する必要がある」と促しているが、その具体策までは提示していない。これは恐らく「言うは易し、行うは難し」の典型だろう。

が、その一方で同論文では（前述のように）「AIが補完的な役割を果たす場合には、雇用者数はむしろ増加する傾向にある」とも指摘している。AIがもたらすネガティブな影響にばかり注目するよりも、むしろ事態をもっと前向きに捉えて対応していくことの重要性を訴えている。

